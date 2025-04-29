NCC人事徵詢遇到困難　卓榮泰：這周提出人選「最快希望明天」

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（29日）赴立法院施政報告質詢，國民黨立委李彥秀質詢時NCC人事案進度跟徵詢過程，卓揆直言，之前質詢時答覆過，說希望在4月份能夠提出，希望明天能達成，至少這個禮拜沒有問題，「但定案之前會向總統報告」。

對於NCC人事案，李彥秀質詢時詢問，現在已經4月底，NCC人事案到現在卻還沒有具體方向，明天最後一次行政院會能提出來？卓榮泰回應，之前質詢時答覆過，說希望在4月份能夠提出，希望明天能達成，至少這個禮拜沒有問題。

李彥秀強調，自己沒有要問名單啦！是想請教之前看到卓揆說找人選遇到很多挑戰，人選有跟賴清德總統討論過？卓榮泰表示，找的過程中都沒有，「但定案之前會向總統報告」。

對於NCC人事案徵詢過程，李彥秀也追問，NCC是行政院長可以一手主導，為何要報告？卓榮泰強調，定案之前我會跟他說明。

李彥秀表示，找人選碰到很多困難，如果是專業、社會碩彥，沒有外界太多干擾，應該有很多專業人士願意進來，未來如何讓NCC專業人才有獨立空間做該做的，才會讓他們留在位置上，也是立法院未來審查重要指標，期待看到明天人選，也希望盡速解決人事審查後續問題。