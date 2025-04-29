核三2號機5月除役　卓榮泰：2032年前發電量足夠

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

核三廠2號機將在5月17日除役，台灣的核能發電將歸零，民生電價與能源配比等議題受到各界關注。對此，行政院長卓榮泰今（29日）表示，按照目前估算，發電備轉容量率還有15%，都在安全狀況，今年也陸續會有新的發電機組會加入，足以彌補，因此供電無虞，「2032年之前，我們發電量是足夠支撐國內所有產業以及因應AI高科技發展所需要的發電量」。

針對台灣的核電5月17日後將歸零，卓榮泰說，剛剛查了一下，在這個時候，台灣的發電備轉容量率還有15%以上，而且根據經濟部、台電的估算，5月17日核三廠2號機除役之後，所減少的備轉容量率也大概是3%左右。

卓榮泰說，根據今年整年的尖峰用電評估，還可以維持在白天10%、夜間7%的備轉容量率。換句話說，這都是在安全的狀況，況且今年以來，還會有高雄的興達、台南的豐德電廠以及桃園的大潭電廠，陸續有新的機組加入發電，所以供電的量是足以來彌補核三廠2號機所除役的發電量，供電是無虞的。

卓榮泰強調，會持續依照總統所揭示的，進行二次能源轉型，繼續發展多元綠能，用深度的節能跟科技的儲能，再加上安全電網韌性的加強，「我們認為在今年，甚至到2030年、2032年之前，我們發電量是足夠來支撐國內所有產業以及因應AI高科技發展所需要的發電量，所以請國人能夠安心」。