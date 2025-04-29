在野質疑補台電1000億　卓榮泰為產業界請命：穩定電價應對關稅衝擊

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰28日赴立法院朝野三黨團拜會，請託規模4100億的特別條例。對於在野黨意見不一，質疑不該撥補台電1000億，卓榮泰今（29日）赴立院備詢時說，挹注1000億為的是讓台電健全財政、經營能正常，未來更有條件請求電價審議委員會從民生穩定電價穩定的角度，審慎因應未來的電價討論，「再次為產業界所有工商業界請命，希望在野黨團能聽到產業界聲音，有足夠的因應，全力放在對關稅調整的衝擊上」。

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



對於在野黨不支持以特別預算撥補台電1000億，卓榮泰說，再次感謝朝野三黨團，昨天讓他有時間做說明跟拜託，希望能儘速通過特別條例，之後會詳盡羅列特別預算，再請大院審議通過。

卓榮泰也再次為產業界請命，這次包括總統跟他，都在跟產業的座談中，多次都聽到產業界希望能維持穩定電價，不希望再關稅衝擊之外，還要因應電價的調漲造成雙重衝擊，所以才在這次的特別條例中，將台電挹注1000億的預算再放進來。

卓榮泰強調，為的是讓台電健全財政，健全財政之後經營能夠正常，未來更有條件請求電價審議委員會從民生穩定電價穩定的角度，審慎因應未來的電價討論，「再次為產業界所有工商業界請命，希望在野黨團能聽到產業界聲音，有足夠的因應，全力放在對關稅調整的衝擊上」。

另外，針對在野黨質疑特別預算有許多與關稅議題無關的內容，卓榮泰指出，這次別特別條例是因應國際情勢，強化經濟社會、國土安全韌性的特別條例，不單單是因應美國關稅政策的調整，所以很多原來在年度中準備針對113年度歲計賸餘提出的特別預算條例，也就包括在裡面。

卓榮泰指出，那時候整套構想，就是將113年度的歲計盈餘分做3個部分，國土安全、民生物價穩定及弱勢照顧服務。廣大的弱勢族群在這種國際貿易秩序衝擊底下，難免受到業界以及生活消費上的影響，所以政府願意將低收入戶、中低收入戶的生活補助再予以補強，甚至獨居老人以及老屋未能修繕甚至老屋安全跟環境不佳的狀況，也都能透過這次特別條例予以整體改善。

卓榮泰希望，在野黨團一方面能回應產業界需求，一方面能普遍照顧到廣大弱勢族群，也讓整個國家的競爭力能維持提升，這樣在不管是教育方面、弱勢照顧方面、國土韌性安全方面，比較能得到長足的補助，這樣就能因應這次國際情勢帶來的各項衝擊。