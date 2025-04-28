西葡大停電「修復至少要6小時」　馬德里市長要求居民：待在原地

▲西葡大停電，馬德里市長要求居民「待在原地」，復電至少要6小時。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

西班牙、葡萄牙28日發生全國範圍等級的大規模停電，導致包含兩國首都馬德里、里斯本在內等數百萬人無電可用，火車、地鐵、交通號誌、ATM機器、行動網路、電話等都因此中斷服務。馬德里市長示警，呼籲市民非必要不要外出，在戶外的民眾盡量待在原地。

根據英國BBC報導，西班牙馬德里市長馬丁內茲-艾梅達（Jose Luis Martinez-Almeida）表示，停電除了導致大眾運輸暫停服務、交通號誌關閉，部分高速公路的隧道也不得不關閉，「我要求所有市民盡量減少外出，如果可能的話，盡量待在原地，我們希望保持所有道路暢通」。

馬丁內茲-艾梅達還呼籲市民，盡量在遇上「真正緊急」的事件、可能會危及生命時，再撥打緊急服務電話，如果緊急服務電話無人接聽、怎麼樣都打不通，請自行前往警察局和消防局求助，「我們會盡力處理可能出現的所有緊急情況」。

▲停電發生後，居民摸黑製作食物、用餐。（圖／路透）

西班牙電網公司負責人表示，停電發生後，他們跟合作廠商已投入所有資源以恢復供電，並調查這次停電的原因，至於何時才能恢復供電，預估還要6至10小時。西班牙首相桑切斯的辦公室也發布聲明，「政府正在努力查明此次事件的起因，並投入一切可能的資源盡快解決問題」。

▲馬德里地鐵站關閉。（圖／路透）

停電導致了西班牙、葡萄牙全境的火車停駛、各車站也停止發車。兩國首都馬德里、里斯本的地鐵也中斷服務，各個地鐵站都出現大量乘客滯留，許多列車被困在車站之間的隧道中。

兩國機場也因停電而關閉，許多從比利時布魯塞爾和其他歐洲城市飛往西班牙、葡萄牙的航班因此被取消，影響旅客人次待釐清。

除了交通外，兩國電信服務也受到影響，許多居民表示無法使用行動網路，許多人因此開始使用收音機來獲取最新消息。

▼瓦倫西亞華金索羅拉火車站出現大量旅客滯留。（圖／路透）