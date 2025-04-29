西葡大停電可能原因！　歐電力協會：法國、西班牙電力連接出問題

▲西班牙28日大規模停電。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

西班牙、葡萄牙28日下午發生全境大規模停電，導致數百萬人無電可用，場面一度混亂，交通與日常生活大受影響，兩國也隨即宣布進入緊急狀態，電力至今尚未完全恢復。歐洲電力協會（Eurelectric）負責人指出，法國與西班牙之間的電力連接出現問題，可能是這次停電的原因之一。

根據BBC報導，代表歐洲電力產業的貿易組織「歐洲電力協會」（Eurelectric）負責人魯比（Kristian Ruby）表示，法國與西班牙之間的電力連接出現問題，可能是這次停電的原因之一。

魯比透露，停電當天法國與西班牙之間的一條電力互聯線發生了「特定事件」，導致西班牙的電網被迫與整個歐洲電網脫鉤。魯比也指出，單單這條互聯線出問題，應該還不足以引發這麼大規模的停電，「很可能還有其他因素一同造成。」

▲▼葡萄牙28日大規模停電。（圖／路透）



幾乎整個伊比利半島陷入黑暗後，西班牙和葡萄牙宣布進入國家緊急狀態。西班牙總理桑切斯（Pedro Sánchez）在當晚指出，目前西班牙已有約50%的電力恢復供應；而葡萄牙能源供應商REN也宣布，已經為75萬戶用戶恢復供電。

不過，當地依然維持緊急狀態，各地區仍可以申請特別狀況的支援。歐洲理事會（European Council）主席科斯塔（Antonio Costa）表示，根據目前掌握的情況，「沒有跡象顯示這是網路攻擊。」

桑切斯強調，停電的確切原因仍在調查中，呼籲各界不要妄下定論；而葡萄牙總理蒙特內哥羅（Luís Montenegro）也表示，目前沒有跡象顯示這次停電與網路攻擊有關。

停電是什麼時候開始的？

這場大停電最早是在當地時間28日中午左右（台灣時間28日傍晚）傳出第一波通報，影響範圍迅速擴大。

隨著災情逐漸明朗，西班牙馬德里居民被緊急警告，要待在原地、避免上路，並且除非「真正緊急」，否則不要打電話給緊急服務單位。馬德里地區（Madrid region）政府主席阿尤索（Isabel Díaz Ayuso）表示，光是馬德里地區就有286棟建築物需要救援人員前往協助救出困在電梯中的民眾。

▲▼西班牙28日大規模停電。（圖／路透）



停電也影響到信用卡刷卡功能，導致不少人趕去提款機排隊取現金，甚至有些加油站也傳出暫時關閉的情況。

停電發生後，馬德里地鐵站內的通勤族一時之間陷入驚慌。居民喬沃維奇（Sarah Jovovich）向BBC描述了當地鐵站內燈光熄滅時的混亂場景，「當時人群情緒失控、非常恐慌，整個現場亂成一團，手機訊號也中斷，大家完全得不到任何資訊。」

西班牙電力公司表示，恢復供電可能需要多達10個小時；而葡萄牙電力公司REN則說，要完全恢復正常供電，可能得花上一個星期。