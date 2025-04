西葡大停電歐盟喊「無網攻跡象」！民眾爆搶購潮　公車、小黃塞滿人

▲西葡大停電,歐盟指出,沒有跡象表明停電是網路攻擊導致。(圖/路透)

記者趙蔡州/綜合報導

西班牙和葡萄牙28日發生大規模停電,造成兩國陸上交通大亂,大量航班也受到影響延誤或取消,西班牙預計要6至10小時才能完成全境復電,葡萄牙則預計要花費1周。至於停電原因,西班牙電網公司一度表示,不排出遭網路攻擊的可能,不過歐盟理事會後續指出,沒有跡象表明停電是網路攻擊導致。

根據英國BBC報導,歐盟理事會(European Council)主席柯斯塔(Antonio Costa)表示,他已跟西班牙首相桑切斯聯繫,大致上了解兩國停電的情況,兩國電網公司正在努力尋找停電原因、恢復電力供應,目前尚無跡象表明停電是網路攻擊導致。

▲西葡大停電導致兩國陸上交通大亂。(圖/路透)

葡萄牙總理蒙特內哥羅(Luis Montenegro)受訪時也表示,目前已明確停電的原因並非源自葡萄牙,但詳細停電原因尚不清楚,目前也沒有跡象表明兩國的停電是網路攻擊造成。

葡萄牙國家能源網絡公司(REN)稍早曾表示,由於西班牙出現極端氣溫,導致發生罕見的大氣現象,才造成兩國大規模停電,但並未解釋其中的原因,西班牙則未對此說法做出回應。

西班牙首相桑切斯指出,國內目前已有部分地區恢復供電,但完全修復可能還需要數小時,至於停電原因尚不清楚,呼籲民眾不要胡亂猜測,也建議民眾透過官方渠道獲取消息,避免陷入假消息陷阱。

▲停電發生後,民眾外出只能開車或搭乘計程車、公車,導致公車站排滿大量人潮。(圖/路透)

停電導致西班牙、葡萄牙火車、地鐵大眾運輸中止服務,街道上的號誌也通通停擺,導致兩國陸上交通大亂,民眾外出只能開車或搭乘計程車、公車,導致公車站、計程車招呼站出現大量排隊人潮,馬路也因車輛驟增變得相當壅塞。

停電也造成當地許多家庭無水可用,民眾因此湧入超市摸黑搶購瓶裝水、麵條、罐頭等物資,部分設有備用發電的大型超市更是人潮爆滿。

