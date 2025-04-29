西葡大停電歐盟喊「無網攻跡象」！民眾爆搶購潮　公車、小黃塞滿人

▲西葡大停電，歐盟指出，沒有跡象表明停電是網路攻擊導致。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

西班牙和葡萄牙28日發生大規模停電，造成兩國陸上交通大亂，大量航班也受到影響延誤或取消，西班牙預計要6至10小時才能完成全境復電，葡萄牙則預計要花費1周。至於停電原因，西班牙電網公司一度表示，不排出遭網路攻擊的可能，不過歐盟理事會後續指出，沒有跡象表明停電是網路攻擊導致。

根據英國BBC報導，歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）表示，他已跟西班牙首相桑切斯聯繫，大致上了解兩國停電的情況，兩國電網公司正在努力尋找停電原因、恢復電力供應，目前尚無跡象表明停電是網路攻擊導致。

▲西葡大停電導致兩國陸上交通大亂。（圖／路透）

葡萄牙總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）受訪時也表示，目前已明確停電的原因並非源自葡萄牙，但詳細停電原因尚不清楚，目前也沒有跡象表明兩國的停電是網路攻擊造成。

葡萄牙國家能源網絡公司（REN）稍早曾表示，由於西班牙出現極端氣溫，導致發生罕見的大氣現象，才造成兩國大規模停電，但並未解釋其中的原因，西班牙則未對此說法做出回應。

西班牙首相桑切斯指出，國內目前已有部分地區恢復供電，但完全修復可能還需要數小時，至於停電原因尚不清楚，呼籲民眾不要胡亂猜測，也建議民眾透過官方渠道獲取消息，避免陷入假消息陷阱。

▲停電發生後，民眾外出只能開車或搭乘計程車、公車，導致公車站排滿大量人潮。（圖／路透）

停電導致西班牙、葡萄牙火車、地鐵大眾運輸中止服務，街道上的號誌也通通停擺，導致兩國陸上交通大亂，民眾外出只能開車或搭乘計程車、公車，導致公車站、計程車招呼站出現大量排隊人潮，馬路也因車輛驟增變得相當壅塞。

停電也造成當地許多家庭無水可用，民眾因此湧入超市摸黑搶購瓶裝水、麵條、罐頭等物資，部分設有備用發電的大型超市更是人潮爆滿。

Mercadona is the only supermarket chain that has their own power generators and could stay open.

This is when you do your homework

pic.twitter.com/UtdkOtQFOR — Jose Muniz (@joseletemuniz) April 28, 2025