西葡大停電歐盟喊「無網攻跡象」！民眾爆搶購潮　公車、小黃塞滿人

▲西葡大停電，歐盟指出，沒有跡象表明停電是網路攻擊導致。（圖／路透）
記者趙蔡州／綜合報導
西班牙和葡萄牙28日發生大規模停電，造成兩國陸上交通大亂，大量航班也受到影響延誤或取消，西班牙預計要6至10小時才能完成全境復電，葡萄牙則預計要花費1周。至於停電原因，西班牙電網公司一度表示，不排出遭網路攻擊的可能，不過歐盟理事會後續指出，沒有跡象表明停電是網路攻擊導致。
根據英國BBC報導，歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）表示，他已跟西班牙首相桑切斯聯繫，大致上了解兩國停電的情況，兩國電網公司正在努力尋找停電原因、恢復電力供應，目前尚無跡象表明停電是網路攻擊導致。
▲西葡大停電導致兩國陸上交通大亂。（圖／路透）
葡萄牙總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）受訪時也表示，目前已明確停電的原因並非源自葡萄牙，但詳細停電原因尚不清楚，目前也沒有跡象表明兩國的停電是網路攻擊造成。
葡萄牙國家能源網絡公司（REN）稍早曾表示，由於西班牙出現極端氣溫，導致發生罕見的大氣現象，才造成兩國大規模停電，但並未解釋其中的原因，西班牙則未對此說法做出回應。
西班牙首相桑切斯指出，國內目前已有部分地區恢復供電，但完全修復可能還需要數小時，至於停電原因尚不清楚，呼籲民眾不要胡亂猜測，也建議民眾透過官方渠道獲取消息，避免陷入假消息陷阱。
▲停電發生後，民眾外出只能開車或搭乘計程車、公車，導致公車站排滿大量人潮。（圖／路透）
停電導致西班牙、葡萄牙火車、地鐵大眾運輸中止服務，街道上的號誌也通通停擺，導致兩國陸上交通大亂，民眾外出只能開車或搭乘計程車、公車，導致公車站、計程車招呼站出現大量排隊人潮，馬路也因車輛驟增變得相當壅塞。
停電也造成當地許多家庭無水可用，民眾因此湧入超市摸黑搶購瓶裝水、麵條、罐頭等物資，部分設有備用發電的大型超市更是人潮爆滿。
Mercadona is the only supermarket chain that has their own power generators and could stay open.— Jose Muniz (@joseletemuniz) April 28, 2025
This is when you do your homework
pic.twitter.com/UtdkOtQFOR
????????????????‼️In Spain and Portugal, there has been no electricity for eight hours. Stores have been completely emptied: shelves are bare, and water supplies are running out.#spain #spainpower #Portugal #Europe #BreakingNews #breakingnews #BREAKING_NEWS #BREAKINGNEWS pic.twitter.com/wYv6CsK7Za— HAPPENING NOW (@Artem2279400414) April 28, 2025
El tradicional saqueo apocalíptico del Mercadona. Españita no me falla ❤???? pic.twitter.com/3oKJ1sPgdI— PABLO (@PAWLYTOR) April 28, 2025
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