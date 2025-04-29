　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

西葡大停電歐盟喊「無網攻跡象」！民眾爆搶購潮　公車、小黃塞滿人

▲▼▲▼西班牙，葡萄牙大停電，停電，西葡停電。（圖／路透）

▲西葡大停電，歐盟指出，沒有跡象表明停電是網路攻擊導致。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

西班牙和葡萄牙28日發生大規模停電，造成兩國陸上交通大亂，大量航班也受到影響延誤或取消，西班牙預計要6至10小時才能完成全境復電，葡萄牙則預計要花費1周。至於停電原因，西班牙電網公司一度表示，不排出遭網路攻擊的可能，不過歐盟理事會後續指出，沒有跡象表明停電是網路攻擊導致。

根據英國BBC報導，歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）表示，他已跟西班牙首相桑切斯聯繫，大致上了解兩國停電的情況，兩國電網公司正在努力尋找停電原因、恢復電力供應，目前尚無跡象表明停電是網路攻擊導致。

▲▼西班牙，葡萄牙大停電，停電，西葡停電。（圖／路透）

▲▼西班牙，葡萄牙大停電，停電，西葡停電。（圖／路透）

▲西葡大停電導致兩國陸上交通大亂。（圖／路透）

葡萄牙總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）受訪時也表示，目前已明確停電的原因並非源自葡萄牙，但詳細停電原因尚不清楚，目前也沒有跡象表明兩國的停電是網路攻擊造成。

葡萄牙國家能源網絡公司（REN）稍早曾表示，由於西班牙出現極端氣溫，導致發生罕見的大氣現象，才造成兩國大規模停電，但並未解釋其中的原因，西班牙則未對此說法做出回應。

西班牙首相桑切斯指出，國內目前已有部分地區恢復供電，但完全修復可能還需要數小時，至於停電原因尚不清楚，呼籲民眾不要胡亂猜測，也建議民眾透過官方渠道獲取消息，避免陷入假消息陷阱。

▲▼西班牙，葡萄牙大停電，停電，西葡停電。（圖／路透）

▲▼西班牙，葡萄牙大停電，停電，西葡停電。（圖／路透）

▲▼西班牙，葡萄牙大停電，停電，西葡停電。（圖／路透）

▲停電發生後，民眾外出只能開車或搭乘計程車、公車，導致公車站排滿大量人潮。（圖／路透）

停電導致西班牙、葡萄牙火車、地鐵大眾運輸中止服務，街道上的號誌也通通停擺，導致兩國陸上交通大亂，民眾外出只能開車或搭乘計程車、公車，導致公車站、計程車招呼站出現大量排隊人潮，馬路也因車輛驟增變得相當壅塞。

停電也造成當地許多家庭無水可用，民眾因此湧入超市摸黑搶購瓶裝水、麵條、罐頭等物資，部分設有備用發電的大型超市更是人潮爆滿。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 5461 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
惡保母辯「隨手綁」剴剴防撞傷　傳訊：想一巴掌轟給他死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

西葡大停電歐盟喊「無網攻跡象」！民眾爆搶購潮　公車、小黃塞滿人

秘密會議真實上演！　梵蒂岡5／7樞密會議選出新教宗

國際火線／搞砸結局是編劇快樂的事？另類的爛尾陸劇

俄國防部首公布「北韓士兵訓練影片」　參加庫爾斯克收復戰擊退烏軍

川普就任百日民調創史上新低　火大嗆「假新聞，假民調」

西葡大停電「修復至少要6小時」　馬德里市長要求居民：待在原地

快訊／烏克蘭：若俄羅斯真心希望和平　應全面停火30天

南韓代理總統韓悳洙「準備請辭」！　傳計畫宣布參選總統

快訊／普丁宣布自5月8日起停火3天　呼籲烏克蘭也一起

快訊／西班牙、葡萄牙全國大停電　鐵路公司：整個國家電網被切斷

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

【別亂餵別人寵物！】狗在公園被亂餵巧克力　飼主崩潰怒報警

西葡大停電歐盟喊「無網攻跡象」！民眾爆搶購潮　公車、小黃塞滿人

秘密會議真實上演！　梵蒂岡5／7樞密會議選出新教宗

國際火線／搞砸結局是編劇快樂的事？另類的爛尾陸劇

俄國防部首公布「北韓士兵訓練影片」　參加庫爾斯克收復戰擊退烏軍

川普就任百日民調創史上新低　火大嗆「假新聞，假民調」

西葡大停電「修復至少要6小時」　馬德里市長要求居民：待在原地

快訊／烏克蘭：若俄羅斯真心希望和平　應全面停火30天

南韓代理總統韓悳洙「準備請辭」！　傳計畫宣布參選總統

快訊／普丁宣布自5月8日起停火3天　呼籲烏克蘭也一起

快訊／西班牙、葡萄牙全國大停電　鐵路公司：整個國家電網被切斷

西葡大停電歐盟喊「無網攻跡象」！民眾爆搶購潮　公車、小黃塞滿人

秘密會議真實上演！　梵蒂岡5／7樞密會議選出新教宗

台中嬤徒步6公里「闖高中尋孫」：好想見他　校方一查真相惹鼻酸

前任天堂主管認為Switch 2新遊戲缺乏驚喜：這是極少見失誤

國民黨新北黨部遭搜索　檢方訊後3人請回

連假前航班全取消！幸福航空「無預警停飛」　員工揭內幕

桃園遇豪雨成災　林政賢籲市府徹查排水與下水道建設

直言庫明加不適合勇士體系　昔灣區冠軍中鋒：他是單打型球員

不談戀愛更幸福？韓劇中看見難得的單身幸福

國際火線／搞砸結局是編劇快樂的事？另類的爛尾陸劇

富邦韓籍三本柱合體中場表演　珠珢、雅英、珉貞大跳椅子舞

國際熱門新聞

女入住飯店　半夜遭飯店男經理舔腳

搭機小心被盜！空服員揭3動作恐被盯上

即／西班牙、葡萄牙全國大停電

川普民調創新低　火大嗆「假新聞」

她洗澡遭猴群攻擊　滾燙熱水灑全身慘燙死

西葡大停電　復電至少要6小時

關稅戰有出路？　美財長：中國會撐不下去

俄國防部首公布「北韓士兵訓練影片」

25歲台女沖繩釀連環車禍　1人嚴重骨折

日人妻「1天被硬上3次」！婚內性侵11年生6孩

胖瘦出生前就決定！日研究：低溫受精不易胖

即／普丁宣布自5月8日起停火3天　呼籲烏克蘭也一起

搞砸結局是快樂的事？另類的爛尾陸劇

約到變性人！陸男「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺

更多熱門

相關新聞

西葡大停電　復電至少要6小時

西葡大停電　復電至少要6小時

西班牙、葡萄牙28日發生全國範圍等級的大規模停電，導致包含兩國首都馬德里、里斯本在內等數百萬人無電可用，火車、地鐵、交通號誌、ATM機器、行動網路、電話等都因此中斷服務。馬德里市長示警，呼籲市民非必要不要外出，在戶外的民眾盡量待在原地。

即／西班牙、葡萄牙全國大停電

即／西班牙、葡萄牙全國大停電

黃韋盛遭辱罵將依法提告

黃韋盛遭辱罵將依法提告

女屍「手指動了」突復活　眾人大驚

女屍「手指動了」突復活　眾人大驚

男突然崩潰喊「飛機上有蛇」 航班緊急降落

男突然崩潰喊「飛機上有蛇」 航班緊急降落

關鍵字：

網路攻擊西班牙西葡大停電葡萄牙

讀者迴響

熱門新聞

台中健身教練收5.1萬上門教課　按摩突性侵女學員

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

快訊／8級強風要來了　今「全台有雨」下最大地區曝

明後天轉乾飆高溫　周四起雨連下5天

女入住飯店　半夜遭飯店男經理舔腳

蔡阿嘎過往故事遭影射

快訊／ETF退場！　00925確定6／5終止上市

惡保母辯「隨手綁」剴剴防撞傷

蕭亞軒「動5次手術」後首露面

施工挖倒7棟透天！建商喊「沒錢」3年還沒重建

38.8萬股民注意　新光金股東會紀念品送「斜背兩用加底帆布袋」

偷光女友家黃金！山東男拿去打賞直播主

381萬存股族注意！8金控股東會紀念品曝光　餐廚風吸睛

搭機小心被盜！空服員揭3動作恐被盯上

更多

最夯影音

更多

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面