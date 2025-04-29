西葡大停電！釀災可能原因曝　全面復電恐需耗時一周

▲西班牙、葡萄牙大停電。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

西班牙與葡萄牙28日發生大規模停電，幾乎讓整個伊比利半島陷入癱瘓，導致飛機停飛、大眾交通停擺、醫院暫停常規手術，並影響網球賽事。據葡國電網營運商指出，事故原因可能出自「罕見大氣現象」，估計電網全面恢復正常仍需一周的時間。

西班牙內政部宣布進入國家緊急狀態，動員3萬名警力維持秩序，兩國政府也緊急召開內閣會議。如此大規模的停電在歐洲極為罕見。

事故原因尚不明朗。葡萄牙方面指問題源自西班牙，西班牙則歸咎於與法國連接中斷。

葡萄牙總理蒙特內格羅（Luis Montenegro）表示，目前「沒有跡象」顯示停電是由網路攻擊造成，停電約於格林威治標準時間10時33分開始。不過，各種破壞行為的傳言在流傳，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）也透露，已與北約秘書長呂特（Mark Rutte）通話。

桑切斯指出，西班牙在短短5秒內失去了15GW的發電量，相當於全國電力需求的60%。技術人員正在調查這起突發大幅降載的原因。他強調，「這是前所未見的情況。」

西班牙的巴斯克地區與巴塞隆納地區在28日下午率先恢復供電，馬德里部分地區則於晚間恢復。根據國家電網營運商統計，截至當天晚間，已有約61%的電力恢復。

能源公司Enagas表示，在停電期間已啟動緊急系統以滿足需求。普列托則指出，全面恢復正常供電仍需「數小時」時間。

葡萄牙電網營運商REN董事會成員孔塞桑（Joao Conceicao）表示，不排除「電壓大幅震盪」先在西班牙系統出現，隨後蔓延至葡萄牙。他說，「可能有上千種原因，目前評估成因仍言之過早」，REN正與西班牙方面保持聯繫。

西班牙電網營運商REE則指出，與法國的連接失效引發了連鎖反應。REE技術主管普列托（Eduardo Prieto）解釋：「本次電力損失的規模超出歐洲電網的設計承受範圍，導致西班牙與法國電網斷開連接，最終造成西班牙電力系統崩潰。」

稍早，法國部分地區也曾短暫停電。法國電網營運商RTE表示，已向西班牙北部部分地區緊急供電以協助救援。