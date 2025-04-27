長濱警溫情守護　失智婦人順利返家

▲台東長濱警攜手民眾守護失智長者。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣長濱鄉日前發生一起失智婦人徘徊農會櫃台的事件，所幸在警方與熱心民眾通力合作下，最終順利協助婦人平安返家，展現了警方為民服務、關懷弱勢的精神。

事發當日，長濱農會信用部二樓保險部櫃台人員發現一名年長婦人在櫃台前徘徊許久，神情疑惑。當行員主動上前關心時，發現婦人無法正常溝通，只重複表示「我要辦，但我不會辦」等語，對其他詢問則無法回應。行員隨即警覺事態有異，並通報長濱分駐所請求協助。

接獲報案後，長濱分駐所警員洪于翔、鄧智鴻立即趕往現場。考量婦人年事已高，且疑似有失智情形，為保障其人身安全，員警在取得婦人同意後，先行將她帶返派出所休息。在派出所內，員警細心陪伴婦人，並在她目視下小心翻閱其隨身攜帶的文件，終於找到身分證明文件，確認了婦人的個人資料。

隨後，員警聯繫當地村長協助通知婦人家屬到場，順利讓婦人平安返家。家屬對警方的細心與耐心表達感謝，並承諾將加強留意長者的行動安全，以避免類似情況再次發生。

長濱分駐所指出，社會中類似案例時有所聞，家中若有失智或年長親人，建議可為其配戴愛心手環，或在衣物上繡上姓名與緊急聯絡電話，一旦走失時可協助快速辨識身分，爭取即時援助。

成功警察分局分局長龔士哲也呼籲，維護長者安全是整個社會共同的責任，警方將持續關懷轄區內的弱勢族群，並隨時提供必要協助。他也鼓勵民眾，若遇到可疑或需要幫助的人士，應第一時間聯繫警方，共同為長者建構更完善的安全網絡。