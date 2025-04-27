池上警耐心陪失智婦「散心」　溫情喊話1小時平安返家

▲台東池上員警陪伴失智阿嬤平安回家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣池上鄉27日上午驚傳一起失智長者誤闖省道事件。當天10時50分左右，一名74歲陳姓老婦因心情不佳，獨自步行至台9線慶豐路段，並在車流不息的馬路邊揮手攔車，險象環生。熱心民眾見狀急忙報警，關山警察分局池上分駐所員警迅速趕赴現場，以耐心和細膩的關懷成功安撫老婦情緒，最終平安護送她返家，展現警察柔性與溫暖的一面。

接獲通報後，池上分駐所所長蔡欣妤立即率領警員林煜凱及王莉婷前往處理。到達現場時，員警發現陳姓老婦孤單站立路旁，神情茫然且無法清楚回應詢問，連姓名與住址也說不清楚，令現場氣氛一度緊張。正當員警積極尋找線索時，一名騎機車經過的男子主動告知，該名老婦是他的親人大嫂，長期受到失智症困擾，且病情時好時壞。男子表示，家人正焦急尋找她，擔心其安危。

了解情況後，員警小心翼翼將老婦引導至安全地帶，並輕聲細語地安撫她的情緒。由於省道車流密集，加上風勢增強、天色轉暗，蔡所長溫柔勸導道：「阿嬤，這裡車子很多，很危險，而且快下雨了，風這麼大，您會著涼，我們先回家休息好不好？」然而，老婦情緒頑固，對於回家的建議仍然抗拒。

面對老婦的不安與倔強，員警們展現極大耐心，陪伴在一旁輕聲細語交談，不斷以關懷與尊重緩解她的焦慮。他們如同家人般細心照料，從言語到眼神皆傳遞溫暖與安心。經過將近一小時的細心陪伴與勸說，老婦情緒終於穩定，並願意接受員警護送返回家中。

陳姓老婦的小叔對池上分駐所員警的即時協助表達由衷感謝，並表示日後會更加注意照顧，以避免類似情況再次發生。

關山警察分局表示，警察不僅肩負維護治安的職責，更需關懷弱勢族群，尤其對失智長者等需要特別照護的民眾，應以同理心和溫柔耐心應對，確保其人身安全。警方也呼籲，民眾若發現可疑人士或異常情況，請立即撥打110報案，或聯繫當地派出所，由警方迅速處置，攜手守護社會安全。