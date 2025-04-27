用花圈編織安全意識　利嘉警社區宣導收效良好

▲警方結合手作活動，輕鬆傳遞交通與防詐觀念。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升社區民眾的交通安全與防詐騙意識，台東警察分局利嘉派出所日前特別走入社區，前往利嘉活動中心文健站，結合當日的花圈手作課程，進行交通安全及防詐騙宣導。活動在輕鬆溫馨的氛圍中展開，讓參與民眾在放鬆身心的同時，也將重要的生活安全知識帶回家。

在交通安全宣導環節中，員警向民眾詳盡說明無照駕駛的相關法律規定，提醒依道路交通管理處罰條例，無照駕駛者將面臨新台幣6,000元以上、12,000元以下的罰鍰。員警強調，無照駕駛者因缺乏正式訓練與完整交通知識，在遇到突發狀況時容易釀成事故，不僅危及自身，也威脅他人安全，後果往往難以挽回。同時，現場也針對酒後駕車問題進行說明，提醒民眾酒駕將面臨吊扣駕照、高額罰鍰，甚至須承擔刑事責任，強調「喝酒不開車、開車不喝酒」的重要性，獲得民眾廣泛認同。

隨後進行的防詐騙宣導則以實際案例為主軸，介紹假投資、假冒親友借錢、假冒公務機關等常見詐騙手法。員警特別提醒，近期假冒投資專家、股票群組與虛擬貨幣交易平台等詐騙手段頻繁出現，經常以「保證獲利、高額回報」為誘餌，誘使民眾投入鉅款，最終血本無歸。現場也提供民眾實用資訊，如遇可疑電話或訊息，可撥打165反詐騙專線求證，或至警政署「打詐儀錶板」網站（https://www.165dashboard.tw/）查詢最新詐騙案例，提升自我防護能力。

活動現場氣氛熱絡，民眾踴躍發問並分享自身經驗，展現出高度的參與熱情。警方也藉此機會，深入了解社區民眾對交通安全與防詐資訊的需求，進一步強化宣導策略。

台東警察分局表示，透過與社區課程結合的方式進行宣導，不僅提升民眾的參與度與接受度，也能將法治觀念潛移默化地植入日常生活中。未來，分局將持續走入社區，採取更貼近民眾的方式傳遞安全知識，為打造更安全、安心的社區環境持續努力。