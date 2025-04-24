詐團慫恿解除保單投資黃金　嘉義婦心動...警勸阻保住116萬

▲嘉市警方攜手「人壽保險」業者，共同加入防詐守門員 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市政府警察局第一分局積極與金融機構配合執行攔阻民眾詐騙，近期更接獲多起人壽保險業者通報案件，與警方聯手成功為市民守住寶貴財產。

近期黃金投資炙手可熱，一名婦人在網路上點擊投資廣告與歹徒加為好友，向婦人誆稱可利用線上方式投資黃金。婦人因手頭沒有多餘現金加入投資，歹徒透過與婦人聊天中得知其名下有多筆儲蓄型保單，遂慫恿婦人向人壽保險業者解約即能獲得大筆資金投入。

婦人深陷詐團編織的發財夢，當日獨自前往人壽保險公司欲將攢下多年的美金儲蓄保單辦理解約。所幸警方早已與轄內多家金融銀行、人壽保險機構成立LINE通報群組，櫃檯專員知悉婦人解約保單原因發現疑似遭假投資詐騙，隨即通報警方協助，警方得知婦人係在網路上接獲訊息欲參與投資，提供許多假投資詐騙案例供參考，勸說多時婦人終於放棄解約念頭，成功為婦人保住約新臺幣116萬元的財產。

警方提醒，詐騙成員多利用聊天過程得知被害人財產，一步步引誘被害人投入大筆金錢，常見手法為假交友投資詐騙，呼籲民眾面對可疑投資或交付現金情形，務必提高警覺，多加查證，透過165防詐騙專線或撥打110報警處理，亦可利用警政署「打詐儀表板」，即時掌握最新詐騙手法，保護自身財產安全。