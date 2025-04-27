嘉榮攜手玉山扶輪社區義診　提升民眾健康意識

▲嘉榮醫療團隊偕同嘉義玉山扶輪社愛心義診守護榮民(眷)及鄉親健康 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中榮嘉義分院於今(27)日，在嘉義市中央廣場偕同嘉義玉山扶輪社聯合舉辦社區義診篩檢活動。活動現場由嘉榮家庭醫學部主任陳怡成率領社區醫療團隊，結合嘉義玉山扶輪社熱心公益的行動力，為市民鄉親提供即時的醫療服務及多項免費健康檢查，民眾參加篩檢時，感受嘉榮專業、細心與溫暖，紛紛表示：「有嘉榮真好！」在社區就能獲得這麼周全的醫療服務，讓人倍感安心。

嘉榮家醫部主任陳怡成表示，此次義診設有多元篩檢項目，涵蓋民眾關注的健康議題，包括：血壓測量、血糖、膽固醇、尿酸檢測及C型肝炎快篩，協助初步評估代謝症候群與慢性病風險；針對高齡族群預防骨質疏鬆，進行超音波足跟骨質密度檢測；口腔癌與大腸癌篩檢配合衛福部政策，推動早期發現、早期治療；長者功能評估（量六力）協助高齡者建立完整健康檔案。現場由專業醫師親自解說檢查結果，提供實用健康建議。

嘉榮陳怡成主任說明，我們希望透過這樣的義診活動，把醫療資源帶進社區，縮短醫療可近性的差距，也強化早期篩檢與疾病預防的觀念，讓更多民眾能提早掌握自身健康狀況。

嘉義玉山扶輪社吳德揚社長表示，此次與臺中榮總嘉義分院合作舉辦義診篩檢，是社區服務與醫療公益的重要結合，未來也將持續推動更多在地關懷行動，擴大服務對象，實踐「服務超我」的扶輪精神。

嘉榮院長陳正榮表示，本院定期深入社區辦理義診篩檢活動，不僅提升民眾健康意識，也展現出醫療單位與社區攜手合作的強大力量。臺中榮總嘉義分院將積極推展及落實政府健康台灣政策，致力推廣健康促進與疾病預防，持續守護雲嘉南鄉親健康。