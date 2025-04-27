　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉榮攜手玉山扶輪社區義診　提升民眾健康意識

▲▼嘉榮醫療團隊偕同嘉義玉山扶輪社愛心義診守護榮民(眷)及鄉親健康 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

▲嘉榮醫療團隊偕同嘉義玉山扶輪社愛心義診守護榮民(眷)及鄉親健康 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中榮嘉義分院於今(27)日，在嘉義市中央廣場偕同嘉義玉山扶輪社聯合舉辦社區義診篩檢活動。活動現場由嘉榮家庭醫學部主任陳怡成率領社區醫療團隊，結合嘉義玉山扶輪社熱心公益的行動力，為市民鄉親提供即時的醫療服務及多項免費健康檢查，民眾參加篩檢時，感受嘉榮專業、細心與溫暖，紛紛表示：「有嘉榮真好！」在社區就能獲得這麼周全的醫療服務，讓人倍感安心。

▲▼嘉榮醫療團隊偕同嘉義玉山扶輪社愛心義診守護榮民(眷)及鄉親健康 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

嘉榮家醫部主任陳怡成表示，此次義診設有多元篩檢項目，涵蓋民眾關注的健康議題，包括：血壓測量、血糖、膽固醇、尿酸檢測及C型肝炎快篩，協助初步評估代謝症候群與慢性病風險；針對高齡族群預防骨質疏鬆，進行超音波足跟骨質密度檢測；口腔癌與大腸癌篩檢配合衛福部政策，推動早期發現、早期治療；長者功能評估（量六力）協助高齡者建立完整健康檔案。現場由專業醫師親自解說檢查結果，提供實用健康建議。

▲▼嘉榮醫療團隊偕同嘉義玉山扶輪社愛心義診守護榮民(眷)及鄉親健康 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

嘉榮陳怡成主任說明，我們希望透過這樣的義診活動，把醫療資源帶進社區，縮短醫療可近性的差距，也強化早期篩檢與疾病預防的觀念，讓更多民眾能提早掌握自身健康狀況。

嘉義玉山扶輪社吳德揚社長表示，此次與臺中榮總嘉義分院合作舉辦義診篩檢，是社區服務與醫療公益的重要結合，未來也將持續推動更多在地關懷行動，擴大服務對象，實踐「服務超我」的扶輪精神。

▲▼嘉榮醫療團隊偕同嘉義玉山扶輪社愛心義診守護榮民(眷)及鄉親健康 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

嘉榮院長陳正榮表示，本院定期深入社區辦理義診篩檢活動，不僅提升民眾健康意識，也展現出醫療單位與社區攜手合作的強大力量。臺中榮總嘉義分院將積極推展及落實政府健康台灣政策，致力推廣健康促進與疾病預防，持續守護雲嘉南鄉親健康。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
425 2 3722 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女畫師遭槍殺！畫室臉書發聲
今年首颱有望成形！氣象署最新預測
被嗆「去天安門抗議」　陳佩琪憶初見賴清德：心地不該如此兇殘
李珠珢遭韓網酸「像陪酒的」　知情人揭內幕
別在機場充電手機！專家點出「3風險」警告

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

教育部閱讀績優評選　南投久美國小、教師劉如純、閱讀教師團獲獎

布袋分局深入校園宣導防空避難　強化孩童安全觀念

嘉榮攜手玉山扶輪社區義診　提升民眾健康意識

檳榔攤前女子突出現中風症狀　布袋警及時送醫搶命

中華隊12強奪冠激勵　南投市助陪讀班學童站上洲際球場圓夢

陌生帳號私訊「你中獎了」　警籲千萬別相信

民雄分局召開社區治安會議　提升居民識詐能力

嘉基深耕67年再創新里程　舉辦全民健康公益路跑活動

嘉義檢警揭觀光詐騙手法　保護民眾旅遊安全

嘉檢攜手犯保協會推動馨生小市集　關懷與支持犯罪被害人

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎

館長感謝韓國瑜「柯爸家祭坐到尾」　哽咽喊話：幫我救出柯文哲

安心亞「透視馬甲」好兇　辣跳〈like JENNIE〉

【1秒悲劇】男貼完春聯得意欣賞中　下秒手滑關門回不了家：X北

【不覺得哪裡怪怪的嗎】看著牌面抽一張...放回被猜中她超驚訝XD

馬英九痛批賴清德無能！　「總統不好當但我看不下去了」

教育部閱讀績優評選　南投久美國小、教師劉如純、閱讀教師團獲獎

布袋分局深入校園宣導防空避難　強化孩童安全觀念

嘉榮攜手玉山扶輪社區義診　提升民眾健康意識

檳榔攤前女子突出現中風症狀　布袋警及時送醫搶命

中華隊12強奪冠激勵　南投市助陪讀班學童站上洲際球場圓夢

陌生帳號私訊「你中獎了」　警籲千萬別相信

民雄分局召開社區治安會議　提升居民識詐能力

嘉基深耕67年再創新里程　舉辦全民健康公益路跑活動

嘉義檢警揭觀光詐騙手法　保護民眾旅遊安全

嘉檢攜手犯保協會推動馨生小市集　關懷與支持犯罪被害人

林哲熹赴北極危機重重！　親目睹「巨大浮冰眼前崩裂」震撼畫面突感觸

「逃脫畫室」常駐女畫師遭槍殺！畫室公布課程退費事宜

直擊／SJ D＆E合體了！銀赫拍Vlog衝上台　換成情侶裝：東海，我愛你

香港金像獎／女星紅毯深U炸出「深邃事業線」　邪惡視角被看光！

「最強阿北」艾夫伯BCL首秀狂飆　22分7籃板4助攻領軍國王奪勝

多吃蔬果幫助排便！　專家點名「2地雷」：適得其反

嘎嬤辭世「一生無欲無求」！孫媳二伯曬遺物吐思念：收下祢的愛

《烈焰之刃》體驗版搶先試玩！「特別的」鍛造系統但操作有些複雜

被嗆「去天安門抗議」　陳佩琪憶初見賴清德：心地不該如此兇殘

邱智呈3安猛打剋台鋼　統一獅贏球重返龍頭

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎

地方熱門新聞

9年爭取6千億地方建設　他讓高雄市民有感

桃園「宇內溪溫泉戲水區」　即起試營運

高雄再傳托嬰中心虐嬰！呼巴掌、強灌副食品

台南玉井豐里上帝廟捐贈器材裝備南消二大推廣住警器

2025台南鳳梨好筍季開跑品鳳梨、嚐好筍、來台南郊遊

桃園珍珠海岸2日遊程　一家4口破6萬

借鏡柏林　台東縣府考察資源循環與氣候行動策略

電音迷請注意！　Alan Walker桃園4/26-27震撼演出

南消新市分隊與區公所辦防災、管筏維護操作訓練

台南做工行善團修復第290戶修繕善行遍及全市

台南學甲大北門區首座社福綜合大樓動土打造溫暖照護網

台南市生態保育學會20周年推動黑琵保育成果豐碩

邁向綠能未來　台東參與2025國際地熱論壇

府城城垣節盛大啟動！推動城牆300年再現新篇章

更多熱門

相關新聞

嘉義Q1買氣「腰斬再腰斬」　預售案均價回落3字頭

嘉義Q1買氣「腰斬再腰斬」　預售案均價回落3字頭

台積電去年3月宣布進駐嘉科，周圍房價一飛衝天，市區預售大樓最高單價站上5字頭，創歷史新高，不少在地人都懷疑到底是誰在買？不過根據實登統計，嘉義市從去年央行祭出信用管制後，買氣腰斬再腰斬，今年Q1均價回落至38萬元。

詐團慫恿解除保單投資黃金　嘉義婦116萬險泡湯

詐團慫恿解除保單投資黃金　嘉義婦116萬險泡湯

體重驟降頭暈不適恐犯三高

體重驟降頭暈不適恐犯三高

嘉義第一分局2警　考取警大成績亮眼

嘉義第一分局2警　考取警大成績亮眼

嘉義市兒童節連假親子行程大公開

嘉義市兒童節連假親子行程大公開

關鍵字：

嘉義榮民醫院健康檢查社區服務嘉義市

讀者迴響

熱門新聞

約到變性人！陸男「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺

網出征蔡阿嘎堂妹：有這種親戚雖小

藍白426上凱道！外國記者「直白3字」評價

賴清德滿意度「死亡交叉」　黃揚明提醒藍營大人物

板橋男行刑式槍殺畫師妻！畫室學生震驚：怎麼會這樣

向上路聯結車無煞車追撞！21汽機車撞毀9傷

日人妻「1天被硬上3次」！婚內性侵11年生6孩

百億大亨出軌小三「奢華砲房內裝曝光」！

建案施工挖倒7透天　住戶痛批：建商兩手一攤喊「沒錢」

即／台中向上路長下坡連環撞！傷亡不明

拍夫妻性愛片逼女兒看！鬼父性侵53次遭重判

快訊／板橋男「朝前妻頭部」開槍　女死男命危

女童被迫「脫內褲貼紮」！狼教練辯：在傳達溫暖

國民黨426遊行疑動員移工！勞動部要查了

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面