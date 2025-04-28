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馬公城隍廟3天環島遶境登場　陳光復參拜點燃起馬炮

記者陳洋／澎湖報導

澎湖縣定古蹟馬公城隍廟25日隆重舉辦「境主靈應，城隍佑民」環島遶境祈安植福大典，縣長陳光復前往參拜，並點燃起馬炮，為為期三天的遶境盛會揭開序幕。

馬公城隍廟為慶祝建廟247週年，盛大舉辦為期三天的環島遶境大典，臺灣本島、澎湖各友宮廟熱烈響應，鑼鼓喧天，場面壯觀，熱鬧非凡。

▲▼馬公城隍廟遶境祈安植福大典 。（圖／記者陳韋男攝）

澎湖縣定古蹟馬公城隍廟25日隆重舉辦「境主靈應，城隍佑民」環島遶境祈安植福大典 。（圖／澎湖縣政府提供）

陳光復表示，馬公城隍廟建廟至今已有247年歷史，是縣定古蹟，期間多次整修，今年3月，歷時2年餘的修建工程完成，重現廟宇古樸風華，珍貴的文化資產得以延續傳承。

▲▼馬公城隍廟遶境祈安植福大典 。（圖／記者陳韋男攝）

▲▼馬公城隍廟遶境祈安植福大典 。（圖／記者陳韋男攝）

縣長陳光復前往參拜，並點燃起馬炮，為為期三天的遶境盛會揭開序幕。（圖／澎湖縣政府提供）

陳光復指出，馬公城隍廟主祀城隍爺，受封「靈應候」，素有「陰間縣太爺」之稱，公正無私，賞善罰惡，深受信眾敬仰，庇佑地方平安。長年來，馬公城隍廟積極推動地方公益與社會和諧，對澎湖的安定發展貢獻良多。此次遶境活動，彰顯城隍佑民的的神威與庇護，也展現民眾對信仰的虔誠與凝聚力。

遶境行程涵蓋澎湖本島四鄉市，所經之地鞭炮齊鳴，民眾設香案迎接，祈求闔家平安、風調雨順。

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