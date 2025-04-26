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澎湖馬公港旅客服務中心啟用　打造國際級海洋觀光據點

▲▼馬公港旅客服務中心今正式啟用。（圖／港務公司提攝）

▲馬公港旅客服務中心今正式啟用。（圖／港務公司提供）

記者李姿慧／台北報導

由中央政府出資，台灣港務公司推動馬公港旅運設施優化，馬公港旅客服務中心自113年8月1日起開工，今(26)日正式營運，交通部長陳世凱表示，未來交通部將持續推動澎湖港埠設施，打造澎湖成為國際級海洋觀光據點。

馬公港為澎湖對外交通樞紐，每年迎來大量觀光與返鄉旅客，台灣港務公司推動馬公港旅運設施優化，馬公港旅客服務中心今完工啟用，其中旅客服務中心此次優化不僅整合售票、 候船、通關與旅遊資訊等功能，提升旅運中心整體通關效率，並導入智慧化服務，包含電子航班資訊顯示、票務自助機、免費Wi-Fi及充電設備，再增設緊急應變通道，行動不便者也能快速通關。

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港務公司表示，港務公司仍持續投入港埠資源，包含興建馬公1號碼頭旅客服務中心、馬公8號碼頭候船室、金龍頭園區開發及龍門尖山旅客服務中心等，使澎湖將有更完善的旅運設施，更高的客貨運服務水準，帶動當地觀光、旅遊發展。

台灣港務公司董事長李賢義則表示，港務公司將持續優化旅運設施，好的環境會再更好，新的設施會再更新，就是為了當初港務公司給予澎湖鄉親及各地旅客的承諾，讓來訪旅客從踏進港口的第一刻起，就能感受到澎湖的熱情與便利，為澎湖的遊憩觀光發展注入新的動能，再與澎湖縣政府攜手迎接澎湖觀光業一個嶄新的里程碑。

▲▼馬公港旅客服務中心今正式啟用。（圖／港務公司提攝）

▲馬公港旅客服務中心啟用，交通部長陳世凱(左2)、港務公司董事長李賢義(右3)等人出席。（圖／港務公司提供）

交通部長陳世凱則表示，澎湖長期以來深受國內外旅客喜愛， 因此馬公港是國際郵輪與連結本島國內線客輪的重要門戶，自去年1號碼頭的延建工程及3號浮動碼頭完工啟用，到今天馬公港旅客服務中心的營運啟用，都足以展現政府對澎湖觀光服務品質的重視。

陳世凱指出，未來交通部仍將持續推動澎湖港埠設施，打造澎湖成為國際級海洋觀光據點，發揚在地海洋及人文特色，吸引旅客參與海洋活動，帶動地方觀光及周邊經濟蓬勃發展。

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