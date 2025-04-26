「我要找妳媽媽」澎湖紅衣女賊闖民宅　裝熟偷翻包包被逮

記者／陳洋報導

澎湖昨(25日)發生一起竊盜案，竊賊雖然沒有得手半毛錢，但行竊畫面全都被錄下，警方也馬上逮人，偵訊後依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

畫面中這名女子就是竊嫌，他無故闖入民宅客廳後，將手伸進沙發上的包包，想翻找值錢的東西，但還沒得手，屋主就下樓，嚇得他趕緊將包包往旁邊一丟，屋主事後調監視器畫面，才發現原來這人來意不單純，好意PO文到網路上提醒大家。

▲這名女子進入民宅客廳後，一度將手伸進沙發上的包包要翻找值錢的東西。（圖／民眾提供）

屋主說，當時他小女兒一個人在一樓客廳吃早餐，對方進來就說要找爸媽，小女兒就上樓叫他，他下樓一看對方是陌生人，對方自稱是更生人，想跟他借500塊，他拒絕後，對方也離開，是事後看畫面才知道對方先前竟曾偷翻包包。

這事在網路傳開後，民眾說，澎湖的治安真的變差了，連陌生人都敢自己進屋，換成是他，他馬上就報警，不能放任這種人繼續找人下手。

▲澎湖昨天發生一起竊嫌裝熟行竊的案件。（圖／民眾提供）

警方表示，竊嫌不是澎湖人，之前來澎湖找朋友，因為找不著，還曾躲在私人車庫裡哭泣，當時是員警發現後，協助他找到友人，所以一看到監視器畫面，員警馬上認出人來，也隨即找到人製作筆錄，全案依竊盜罪嫌移送。

▲馬公分局光明派出所所長宋玉弘，全案依竊盜罪嫌移送。（圖／馬公分局光明派出所提供）

澎湖向來治安良好，類似這種上門裝熟、趁隙行竊的案件還是頭一次發生，雖然屋主沒有報案，警方還是主動發現主動偵辦，提醒大家遇到陌生人上門，還是要提高警覺。