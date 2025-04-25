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2025澎湖國際海上花火節　4／28試放場登場

▲▼2025澎湖國際海上花火節「花生漫畫75週年 - 探索澎湖夢幻之旅」4月28日試放場登場。（圖／記者陳韋男攝）

▲2025澎湖國際海上花火節「花生漫畫75週年 - 探索澎湖夢幻之旅」4月28日試放場登場。（圖／澎湖縣旅遊處提供）

記者／陳洋報導

2025澎湖國際海上花火節今年已邁入第23年，今年與Peanuts™ 合作慶祝《花生漫畫》75週年，邀請大家一同來探索澎湖夢幻旅程，史努比與它的朋友們將會在澎湖花火節各式活動呈現，歡迎來體驗精彩璀璨花火盛會，試放場將於4月28日晚間8點在觀音亭園區隆重舉行，現場不僅有樂團表演的精彩演出，更將於9點施放長達10分鐘的《花生漫畫》75週年主題煙火秀與無人機科技燈光秀，為今年花火節揭開序幕。

本次試放場煙火秀將施放近6100發煙火，其中12吋15發並有近百種花色，為澎湖夜空染上最絢麗的色彩，也預告為今年花火節的盛大開幕做暖場，澎湖花火節一年比一年精彩，為帶給觀眾更棒的視覺體驗，今年特別邀請五個國際煙火團隊來澎施放，讓遊客能在觀音亭園區欣賞到世界級的煙火饗宴，為觀眾帶來前所未有的視覺震撼。

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▲▼2025澎湖國際海上花火節「花生漫畫75週年 - 探索澎湖夢幻之旅」4月28日試放場登場。（圖／記者陳韋男攝）

▲2025澎湖國際海上花火節「花生漫畫75週年 - 探索澎湖夢幻之旅」4月28日試放場登場。（圖／澎湖縣旅遊處提供）

除了花火及舞台表演，於觀音亭拱門左側燈箱設有《花生漫畫》75週年海報預展活動，今年將在亞洲城市巡迴展出的《花生漫畫》75周年特展-史努比的藝術與友情之旅，呈現由來自世界各地的藝術家打造結合傳統藝術形式與多媒體的作品海報，屆時將讓民眾優先欣賞特展的海報設計。

▲▼2025澎湖國際海上花火節「花生漫畫75週年 - 探索澎湖夢幻之旅」4月28日試放場登場。（圖／記者陳韋男攝）

▲2025澎湖國際海上花火節「花生漫畫75週年 - 探索澎湖夢幻之旅」4月28日試放場登場。（圖／澎湖縣旅遊處提供）

其次，在五鄉一市也能看到史努比的身影，《花生漫畫》系列角色公仔裝置藝術分別在馬公市觀音亭園區、湖西鄉龍門閉鎖陣地、白沙鄉跨海大橋、西嶼鄉三仙塔景觀台、望安鄉網垵口沙灘、七美鄉遊客中心亮相，在這個夏天，將成為澎湖最迷人可愛也最俏皮的拍照打卡新地標。

▲▼2025澎湖國際海上花火節「花生漫畫75週年 - 探索澎湖夢幻之旅」4月28日試放場登場。（圖／記者陳韋男攝）

▲2025澎湖國際海上花火節「花生漫畫75週年 - 探索澎湖夢幻之旅」4月28日試放場登場。（圖／澎湖縣旅遊處提供）

此外，今年花火節除主場施放外同樣規劃七美、望安與吉貝等離島場次，更推出三大「地方限定場」，融合在地文化與特色，包括「白沙丁香魚季」、「茹夏之音樂動湖西」、「西嶼西遊記」等主題，邀請民眾深入探索白沙、湖西與西嶼之美，在絢爛夜空與科技光影中感受澎湖多元風貌。更多活動訊息歡迎參考「澎湖國際海上花火節」臉書粉絲專頁。

▲▼2025澎湖國際海上花火節「花生漫畫75週年 - 探索澎湖夢幻之旅」4月28日試放場登場。（圖／記者陳韋男攝）

▲2025澎湖國際海上花火節「花生漫畫75週年 - 探索澎湖夢幻之旅」時間表。（圖／澎湖縣旅遊處提供）

幸福是…75週年;1950年，查理布朗、史努比及花生幫小夥伴們首次登場。 75年來，花生漫畫成為全球性熱潮，包括榮獲多次殊榮的動畫影集、舞台秀、線下體驗、品牌及零售合作。查爾斯•舒茲先生的作品70多年來深刻啟發藝術家、音樂家及粉絲，這些受人喜愛、傳達人類情感的漫畫角色們也將繼續陪伴大家，持續帶來驚喜。

關於花生漫畫/PEANUTS：
花生漫畫中的人物及其相關智慧財產權41%歸WildBrain Ltd.所有，39%歸索尼音樂娛樂（日本）公司所有，20%歸查爾斯•舒爾茨（Charles M. Schulz）家族所有。查爾斯•舒爾茨爾茨（Charles M. Schulz）於1950年首次向全世界介紹了花生系列漫畫中的人物，當時花生系列漫畫在七家報紙上首次亮相。從那以後，查理•布朗、史努比和花生漫畫的其他成員在流行文化上留下了不可磨滅的印記。大家也可以在Apple TV+欣賞花生漫畫全新動畫和特別動畫，粉絲們還可以透過世界各地數以千計的消費產品、遊樂園購物、文化活動、社交媒體以及從傳統到數字的各種形式的每日漫畫來享受花生漫畫。 2018年，《花生漫畫》與美國國家航空暨太空總署（NASA）簽署了為期數年的太空法案協議，希望相關計畫能激發下一代學生對太空探索和STEM的熱情。

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