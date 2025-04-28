李雅英、李多慧「誰才是韓國一姐？」　粉絲都推爆：難超越啦

▲李雅英人氣高。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

啦啦隊是球場上的一大「嬌」點，其中有不少韓籍成員都受到許多人喜歡。近日有網友發文表示，李雅英的人氣很高，現在算不算是「韓國一姐」、超越李多慧了？貼文曝光後，掀起討論，底下網友也點出兩人各自的優勢。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「雅英是不是超過多慧了」為標題發文，提到雅英感覺很會做人，人緣也很不錯，她現在在啦啦隊中，算不算是「韓國一姐」？是不是已經超越多慧了呢？

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貼文曝光後，不少網友大讚，「32撞誰可以贏她」、「雅英真的笑得很甜」、「不敢說超越，不過雅英笑容很甜」、「李雅英我老婆啦」、「超越在哪？代言跟曝光還是落後一大段，但光是那笑容基本上無敵」。

▲李多慧男粉、女粉都很多。（圖／記者莊喬迪攝）

也有許多網友直呼，「多慧畢竟是先行者難超越啦」、「要學會中文才看得到車尾燈了」、「李多慧早已經超脫這種排名遊戲了，要爭你們自己去爭」、「你喜歡送你啊，多慧留給我，我收就好」、「多慧吸引到的女粉更廣」。

事實上，李雅英和李多慧各有各的特色，雅英有一雙長腿、電眼，還有著甜美笑容，許多人更因「32撞」而成為鐵粉；而多慧除了是首位來台的韓籍成員，其甜美外型、精湛舞技、親和力，以及積極學習中文的樣子，也狂圈粉。