卓榮泰拜會綠黨團說明4100億特別預算　產業界高度關注電價穩定

▲行政院長卓榮泰拜會民進黨團。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

因應美國關稅政策衝擊，行政院日前通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案。為此，行政院長卓榮泰28日赴立法院朝野黨團說明，以爭取4100億元特別預算，其中針對挹注台電1000億元，他表示，跟總統賴清德過去10幾場座談中，產業界希望電價可以穩定，讓台電有健全財政。

卓榮泰28日上午在行政院秘書長龔明鑫陪同下，分別拜會民進黨團、國民黨團、民眾黨團。首先，抵達民進黨團，卓榮泰表示，他們首先到民進黨團希望得到支持，針對提出的特別條例，這次整個名稱意義在於因應國際情勢，而且不僅是美國關稅跟貿易秩序重整課題，而是比過去的說明內容，還要更寬、更廣。

卓榮泰表示，這個條例有四個主軸，分別有10項措施，比較清楚的是支持產業跟安定就業，這也就是原來因應美國關稅政策調整，世界貿易秩序調整所提出的。他說，看一下周遭鄰近國家，好比日本也持續推出支持國內振興方案，跟台灣大概是一致的。

在照顧民生方面是1760億，卓榮泰表示，第一是針對高等教育人才，未來產業結構跟世界貿易秩序調整下，更需要引入國外優秀年輕人跟我們做學術與產業研究，這是重大內容。他強調，另外因應國際貿易，學校產業合作之間，更要有系統有步驟地來做。

至於社會各界高度關注的挹注台電部分，卓榮泰說明，總統賴清德跟他在過去十幾場座談中，產業都希望電價可以穩定，所以讓台電有健全財政、穩定經營，不再接受到電價波動影響，挹注1000億讓台電健全財政，有助於平穩電價，未來在電價審議委員會可以納入考量，所以請求台電納入1000億。

在弱勢照顧部分，卓榮泰說，疫情後的特別條例中，對中低收入戶有很多生活補助，所以政府也會比照，給予加強生活照顧，可以照顧到54萬人左右，這是延續過去，既然是好的且需要的政策，那就納入當中。

此外，還有1500億是強化韌性，卓榮泰表示，為了強化整體防衛能量，國軍倉庫跟設備更新，供水、供油設備更新，新建艦艇增加數量與能力，未來就違規轉運洗產地、海域監測系統，強化海岸監偵系統，希望可以有所助益。

▼行政院長卓榮泰拜會民進黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

