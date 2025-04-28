　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

防國防機密洩露！英企業禁員工「在中國電動車充手機」

▲▼在汽車充手機。（圖／VCG）

▲為防止國防機密洩露，英國多個國防巨頭禁止員工在中國製造的電動車上充手機。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

中國品牌汽車在英國市場迅速擴展，隨之而來的安全疑慮也日益升高。英國多家國防公司因擔憂中國製造的電動車可能被用於間諜活動，要求員工停止在這些車輛上為手機充電，並採取其他預防措施，以防敏感國防資料外洩。目前，媒體已就此議題向比亞迪、上汽名爵、歐拉、吉利、富豪汽車、極星及中國駐英大使館尋求回應，但暫時還未獲回應。

據《每日郵報》報導，英國「貝宜系統」（BAE Systems）和「勞斯萊斯」（Rolls-Royce）等國防巨頭針對中國製造的電動車提出警告，要求員工避免在企業停車場停放相關車輛，並禁止員工透過汽車的藍牙或充電線連接個人設備。

相關企業的高層表示，考慮中國政府可依《國家情報法》要求企業配合情報活動，因此企業目前正採取「謹慎」、「雙重保險」的方法，以應對潛在風險。

▲▼正在充電的電動車。（圖／VCG）

▲部分國防企業甚至不讓員工將中國製造的電動車停放在公司停車場。（示意圖／VCG）

英國國防及安全智庫皇家聯合軍事研究所（RUSI）網絡與科技研究員賈內齊（Joseph Jarnecki）指出，國防產業經常成為間諜活動目標，鑑於中國間諜行為有明確歷史證據，企業加強警戒屬合理反應。

目前，英國市場已有比亞迪（BYD）、歐拉（Ora）、吉利（Geely），以及小鵬（XPENG）等多個中國品牌，且中國企業也買下了上汽名爵（MG）、富豪汽車（Volvo），以及極星（Polestar）等知名車型。

不過，小鵬汽車發言人否認旗下車輛涉及監控行為。資訊安全專家波爾（James Bore）則表示，雖然實驗室中曾證明充電設備可用於攻擊手機，但現實中尚未見此類案例發生。他指出，一旦證實有關行為，中國汽車品牌將面臨市場崩潰風險，恐對中國經濟造成重大打擊，認為北京當局應不致輕易鋌而走險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 5461 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／00925退場！6／5終止上市
381萬存股族注意！8金控股東會紀念品曝光
周四起雨連下5天　一圖看降雨熱區
留美雙碩士領42K！　遭解雇提告吞敗
板南線江子翠往龍山寺「冒燒焦味」嚇壞乘客　北捷曝初步判斷
施工挖倒7棟透天！建商喊「沒錢」3年還沒重建　高市府說話了
卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

搭機小心被盜！空服員揭「3常見動作恐被盯上」：登機前後都有危險

不只OpenAI！　Yahoo也有意收購Google Chrome

美軍轟炸葉門移民拘留所　至少68死47傷！「滿地殘屍」慘況曝

防國防機密洩露！英企業禁員工「在中國電動車充手機」

胖瘦竟從出生前就決定？日本研究：「低溫受精」的人更不易發胖！

美戰略不確定！學者勸台灣「勿自比烏克蘭」：應3方面調整戰略安全

大阪萬博「黃金周」停車場空蕩蕩！　日前主播親揭原因

獠牙怪魚沖上岸！竟會「生吞同類」　美專家曝：超罕見

25歲台女沖繩開車「釀3車連環撞」！　美海軍陸戰隊男嚴重骨折

Meta AI爆醜聞！裝明星、迪士尼角色「和未成年人性對話」

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

【嘴角壓不下來】韓國女團 #NMIXX 開球！ #徐若熙 合照用手套遮笑容XD

雨琦教薇娟唱〈跳樓機〉　一學就會敲好聽～

鬼鬼產後回《營業中5》感動泛淚　姚元浩靈魂拷問..「再生一個」有條件

【多慧生氣氣啦～】氣到嘟嘴跺腳表情超可愛XD

搭機小心被盜！空服員揭「3常見動作恐被盯上」：登機前後都有危險

不只OpenAI！　Yahoo也有意收購Google Chrome

美軍轟炸葉門移民拘留所　至少68死47傷！「滿地殘屍」慘況曝

防國防機密洩露！英企業禁員工「在中國電動車充手機」

胖瘦竟從出生前就決定？日本研究：「低溫受精」的人更不易發胖！

美戰略不確定！學者勸台灣「勿自比烏克蘭」：應3方面調整戰略安全

大阪萬博「黃金周」停車場空蕩蕩！　日前主播親揭原因

獠牙怪魚沖上岸！竟會「生吞同類」　美專家曝：超罕見

25歲台女沖繩開車「釀3車連環撞」！　美海軍陸戰隊男嚴重骨折

Meta AI爆醜聞！裝明星、迪士尼角色「和未成年人性對話」

《惡靈古堡4重製版》慶祝影片出現「IX」　網嗨喊：RE9要來啦

化親情為大愛！　吳豪俊代表雙親捐150萬救災裝備助南消特搜隊

台灣報稅季到了！班艾佛列克「溫馨提醒」　《會計師2》票房開紅盤

宜蘭最新海景第一排私廚料理！漁港直送海味鍋物　嗑現蒸A5和牛捲

科技力加持！斗六教師研習中心升級　引領智慧教育新時代

快訊／ETF退場！　00925確定6／5終止上市

搭機小心被盜！空服員揭「3常見動作恐被盯上」：登機前後都有危險

381萬存股族注意！8金控股東會紀念品曝光　餐廚風吸睛

力暘綠電案延燒　台南市經發局秉公處理依法行政期盼司法毋枉毋縱

德國經驗啟發台東想像　公共空間再生深化慢活文化

【機率3萬分之1】#宜蘭 海域驚見 #白色飛旋海豚 ！賞鯨客超驚喜

國際熱門新聞

日人妻「1天被硬上3次」！婚內性侵11年生6孩

約到變性人！陸男「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺

她洗澡遭猴群攻擊　滾燙熱水灑全身慘燙死

北韓首度證實　金正恩下令出兵助俄攻烏

關稅來了　SHEIN這商品貴377%

25歲台女沖繩釀連環車禍　1人嚴重骨折

亞馬遜漲近30%！美中跨境電商集體漲價

CNN民調：川普支持度創70年來歷任總統就職百日新低

川普喊「美國發大財」　年收650萬以下有望免稅

婦照X光臀腿長滿詭異白點　1飲食習慣惹禍

南韓公司要求員工「每天至少淋浴1次」

關稅戰有出路？　美財長：中國會撐不下去

美駐華使館：赴美「生育旅遊」將全面拒簽

公民身分無效？　3名在美出生孩童遭驅逐

更多熱門

相關新聞

美戰略不確定！學者勸台灣：勿自比烏克蘭

美戰略不確定！學者勸台灣：勿自比烏克蘭

數十年來，台灣一直假設若中國入侵，美國必然介入。然而，台灣亞洲交流基金會（TAEF）研究員胡莎娜（Sana Hashmi）27日在《國會山報》指出，在美國總統川普領導下，華盛頓的對台承諾已變得不可預測，台灣必須重新調整戰略安全，在這3個方面定義自身的戰略必要性。

女入住飯店　半夜遭飯店男經理舔腳

女入住飯店　半夜遭飯店男經理舔腳

金與正年幼兒女疑曝光！女兒「長髮清秀」

金與正年幼兒女疑曝光！女兒「長髮清秀」

全球軍費狂飆至88兆元　台灣排第23

全球軍費狂飆至88兆元　台灣排第23

距台不到200km！美軍在菲部署反艦飛彈系統

距台不到200km！美軍在菲部署反艦飛彈系統

關鍵字：

軍武國際軍武大陸軍武英國中國電動車充手機

讀者迴響

熱門新聞

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

八仙塵燃傷者：我不是你們的勵志故事

快訊／下軍令　朱立倫：全台民代罷綠委列入考核

蔡阿嘎堂妹開撕「是要開始分產嗎」

快訊／8級強風要來了　今「全台有雨」下最大地區曝

日人妻「1天被硬上3次」！婚內性侵11年生6孩

即／北市大安區某國小女老師墜樓亡

日本飯店警告　「4備品」千萬別帶走

約到變性人！陸男「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺

蕾菈減肥1年半「體脂剩18%」首參加健美賽

蔡阿嘎員工爆想跳槽！薔薔收履歷「堅決不用」吐實情

她不能接受春水堂收10％服務費　員工曝原因

蔡阿嘎被堂妹狠酸！　蔡家老么曝家族恩怨內幕

210元吃麵中千萬發票　只剩8天快來領獎

獨／歐陽妮妮宣布搬回杭州　張書豪「帶兒兩邊跑」回應了

更多

最夯影音

更多

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面