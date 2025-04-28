防國防機密洩露！英企業禁員工「在中國電動車充手機」

▲為防止國防機密洩露，英國多個國防巨頭禁止員工在中國製造的電動車上充手機。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

中國品牌汽車在英國市場迅速擴展，隨之而來的安全疑慮也日益升高。英國多家國防公司因擔憂中國製造的電動車可能被用於間諜活動，要求員工停止在這些車輛上為手機充電，並採取其他預防措施，以防敏感國防資料外洩。目前，媒體已就此議題向比亞迪、上汽名爵、歐拉、吉利、富豪汽車、極星及中國駐英大使館尋求回應，但暫時還未獲回應。

據《每日郵報》報導，英國「貝宜系統」（BAE Systems）和「勞斯萊斯」（Rolls-Royce）等國防巨頭針對中國製造的電動車提出警告，要求員工避免在企業停車場停放相關車輛，並禁止員工透過汽車的藍牙或充電線連接個人設備。

相關企業的高層表示，考慮中國政府可依《國家情報法》要求企業配合情報活動，因此企業目前正採取「謹慎」、「雙重保險」的方法，以應對潛在風險。

▲部分國防企業甚至不讓員工將中國製造的電動車停放在公司停車場。（示意圖／VCG）

英國國防及安全智庫皇家聯合軍事研究所（RUSI）網絡與科技研究員賈內齊（Joseph Jarnecki）指出，國防產業經常成為間諜活動目標，鑑於中國間諜行為有明確歷史證據，企業加強警戒屬合理反應。

目前，英國市場已有比亞迪（BYD）、歐拉（Ora）、吉利（Geely），以及小鵬（XPENG）等多個中國品牌，且中國企業也買下了上汽名爵（MG）、富豪汽車（Volvo），以及極星（Polestar）等知名車型。

不過，小鵬汽車發言人否認旗下車輛涉及監控行為。資訊安全專家波爾（James Bore）則表示，雖然實驗室中曾證明充電設備可用於攻擊手機，但現實中尚未見此類案例發生。他指出，一旦證實有關行為，中國汽車品牌將面臨市場崩潰風險，恐對中國經濟造成重大打擊，認為北京當局應不致輕易鋌而走險。