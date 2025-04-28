美戰略不確定！學者勸台灣「勿自比烏克蘭」：應3方面調整戰略安全

▲胡莎娜指出，面對美國的「戰略不確定」，台灣應從3個方面重新調整戰略安全。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

數十年來，台灣一直假設若中國入侵，美國必然介入。然而，台灣亞洲交流基金會（TAEF）研究員胡莎娜（Sana Hashmi）27日在《國會山報》指出，在美國總統川普領導下，華盛頓的對台承諾已變得不可預測，台灣必須重新調整戰略安全，強化不對稱防禦、加強區域夥伴關係，以及調整自比為烏克蘭的論述，在這3個方面定義自身的戰略必要性。

在這篇題為「不可或缺或可有可無？台灣在川普時代爭取美國承諾之戰」的文章中，胡莎娜指出，川普凍結對烏克蘭的軍援行動引發台灣焦慮，擔心美國在危急時刻也可能背棄台灣。雖然徹底放棄烏克蘭尚不至於，但台灣真正擔憂的是華盛頓在關鍵時刻猶豫不決。川普的不可預測性實際上以「戰略不確定」取代過去的「戰略模糊」，使台灣面臨的風險大幅上升。

此外，川普對台灣的國防支出抱有質疑，並堅持「美國第一」，令美國對台支持變得有條件。不同於俄羅斯問題可透過談判處理，中國堅​​持台灣是「不可談判」的領土，使情況更為複雜。若北京認定華府立場軟弱，恐將透過經濟壓力、網攻、軍事挑釁等方式，升高對台威脅。

▲中國最近升高對台威脅，不斷在台灣周邊演習，下同。（圖／路透）

如今的台灣也正面臨內部挑戰，國內對國防與對中政策出現分裂，民進黨拒絕接受九二共識，而在野的國民黨則主張對北京和解，阻撓關鍵防務預算。這些內部分歧成為中國可利用的弱點，加劇台灣脆弱性。

與此同時，北京持續升高對台壓力，從軍演、網攻到外交孤立無所不用其極。中國對「統一」的強硬言論加劇，威脅不再限於軍事入侵，更透過經濟與政治戰蠶食台灣自主權。胡莎娜指出，在華府承諾不再穩固之際，台灣必須從3個方面重新調整安全戰略。

首先，台灣必須發展不對稱防禦，將重心從傳統的阻嚇，轉向讓中國為侵略付出高昂代價，包括投資反艦飛彈、無人機、網戰與遊擊戰術，並有效運用資源，學習烏克蘭小型分散部隊的經驗，增加侵略代價。

其次，台灣須加強區域夥伴關係，不能只單靠美國。與日本、澳洲、印度等國深化情報分享、軍事合作與經貿聯繫，有助於提升安全並提高中國對台行動的代價。

第三，台灣必須重新定位國際訊息，不要再自比為烏克蘭、僅以民主防線自居，而要強調自己對印太區域穩定的戰略價值。台灣須積極與華府雙方政黨、影響力人士建立聯繫，同時拓展與中間大國與發展中國家的外交，以塑造有利自身的國際敘事。

胡莎娜還提及，面對中國的資訊戰，台灣也必須主動反擊，避免被塑造成單純的中國內政問題，並通過積極外交與戰略溝通，強化自身作為全球秩序一部分的重要性。她強調，台灣的未來安全已無法再單靠美國保證；要生存下去，台灣必須以更靈活、果斷的行動來鞏固自身地位，透過不對稱防禦、深化區域合作，以及重新戰略定位，才能在全球局勢中自保。