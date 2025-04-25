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結婚1年驚覺「自己是小三」　印尼23歲女痛揭渣尪行徑喊離

23歲女嫁公務員1年才知當小三　痛揭渣尪偽造身分：他只是維修工

▲印尼一名23歲女子與先生結婚1年後才發現自己是小三，男方早有妻子。（圖／翻攝自Instagram）

圖文／CTWANT

印尼雅加達一名23歲女子EAP與公務員先生伊克桑結婚1年，因為要辦理孩子的出生證明，才發現先生早有妻小非單身，自己竟成了介入他人家庭的小3；而EAP更進一步抓包伊克桑偽造多種文件，佯裝未婚和高學歷，實際上只是一名洗衣機維修工。

根據外媒《爪哇郵報》報導，印尼中爪哇省蘇科哈爾卓（Sukoharjo）發生一起家庭糾紛，現年23歲的女子EAP控訴，她與先生伊克桑結婚1年後，她要為兩人的孩子辦理出生證明時，申請家庭卡過程中，發現先生的個人資訊並未註冊於當地民事登記局中。

當EAP進一步調查，才發現伊克桑早就與另一名女子結婚，還有孩子，自己莫名其妙當了小3，甚至同樣與伊克桑有了愛的結晶。EAP抓包伊克桑偽造多種文件，包括顯示未婚狀態的身分證、家庭卡、結婚證書和畢業於當地知名大學的學位證書，伊克桑根本不是公務員，實際只是一名洗衣機維修工。

因此EAP氣得一狀告上當地法院，她敘述自己與伊克桑在2020年相識，隔年9月17日結婚，但從認識到婚後伊克桑從未帶自己去見他的家人，甚至跟她說他的母親已經逝世。EAP在開庭時告訴法官，「我完全不知道他已婚，他一直說自己是單身」。

知道自己受騙後的EAP已經向當地宗教法庭提交離婚申請，她也向警方報案伊克桑偽造文書。

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