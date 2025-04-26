邁向綠能未來　台東參與2025國際地熱論壇

▲台東縣政府出席國際地熱論壇。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

隨著全球積極推動淨零碳排，能源轉型成為各地政府的重要任務。由經濟部舉辦的第三屆「2025台灣國際地熱論壇」，於4月24日至25日在台北登場，廣邀國內外地熱專家、政府代表及產業領袖齊聚交流。台東縣政府受邀出席本次論壇，感謝經濟部能源署搭建國際地熱推動平台，並期盼透過交流深化技術合作，推動地熱產業發展，實現地方經濟轉型與原住民族部落共榮共好的目標。

論壇議程豐富多元，涵蓋台灣地熱推動現況、國際地熱產業發展趨勢、前瞻地熱技術與創新應用，以及地方政府於地熱發電推動中的角色與策略。台東縣政府財經處長章正文在論壇中分享台東縣再生能源的發展進程及推動經驗，強調地方政府在能源轉型中扮演的重要橋梁角色。

章正文指出，台東縣府在地熱推動過程中，多次協調地方居民與業者之間的利益平衡，力求在保障原住民族環境居住權與生計權益的前提下，排除地熱開發的障礙。他強調，透過充分溝通與共識建立，最終形成「共榮共好」的合作模式，讓地熱開發兼顧地方文化、環境保護與經濟發展。

此外，台東縣府也向中央建議，未來地熱開發應從法規層面予以支持，強調推動再生能源必須以尊重地方部落與在地居民意願為最高原則。章正文表示，台東擁有豐沛的地熱資源，未來期望建構自主供電系統，成為再生能源典範，並以此為契機，開啟國際招商的新里程碑。

財經處進一步指出，台東縣近年推動「慢經濟」政策，強調在不破壞自然環境及維護在地居民生活品質的前提下，發展再生能源。目前，台東再生能源布局以地熱、小水力發電為主，屋頂型太陽光電為輔，展現對自然與人文環境保護的高度重視。

台東縣政府表示，未來將持續與中央攜手合作，深化地熱技術交流與產業發展，並以永續、共生的理念，帶動地方經濟轉型升級，共創台灣綠能新未來。