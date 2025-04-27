加拿大記者批426遊行「好噁心」　王鴻薇揭：綠營自產自銷的外媒

▲國民黨團書記長王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨昨日號召動員支持者上凱道舉辦「反綠共 戰獨裁」活動，常駐台灣的加拿大時事分析家及記者寇謐將（J.Michael Cole）在臉書發表個人看法直嗆「好噁心」3字。國民黨立委王鴻薇今（27）日對此狠酸，民進黨自產自銷加拿大外媒，每次看到民進黨有難，他都出來以外媒之姿，幫忙執政黨影響輿論洗地。

王鴻薇表示，昨天「反綠共戰獨裁」突破二十萬人次，輾壓419民進黨的遊行，已經嚇到民進黨全黨出動洗地，各種側翼拿著滿滿人群照片不斷想壓低人數，穩定內部軍心，沒想到居然連假外媒這種招式都用上了？

王鴻薇續指，每次都會以加拿大記者身分，為民進黨攻擊政敵、歌功頌德的寇謐將（J. Michael Cole）出來痛罵參與的台灣民眾「好噁心」，之後再配合三立出口轉內銷，偽造國際輿論騙台灣人，但卻被網友發現他老婆還是民進黨國際事務部副主任，自己是蔡英文想想論壇的主編，這到底在演哪齣，做這種耍人民的新聞，民進黨才是真的好噁心。

王鴻薇提及，這位寇謐將就有網友翻出，他不但是小英教育基金會《想想論壇》英文版主編、其妻陳婉宜在蔡英文政府時代來代理過台灣民主基金會副執行長以及執行長，也在民進黨把持的遠景基金會董事擔任董事，更曾任民主進步黨國際事務部副主任，一家子讓民進黨照顧的相當周全，這哪是什麼外媒？妥妥的就是個綠媒。

王鴻薇說，事實上這位民進黨御用「外媒」，過去也被質疑拿不少我們台灣人的納稅錢，2020年其妻子台灣民主基金會副執行長陳婉宜任內就被爆出來，民主基金會預算2018年至少對寇謐將補助4次，完全沒有利益迴避，被質疑後陳婉宜才出來指示未來不會再邀寇謐將協助辦理專案。

王鴻薇強調，面對相關問題卻推說該基金會108年度預算年報，已隱去參與計劃人名，難以監督，也讓這個案子不了了之，難怪每次看到民進黨有難，他都出來以外媒之姿，幫忙執政黨影響輿論洗地。