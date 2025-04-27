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朱立倫拋罷免賴清德　吳思瑤：他在跟蔣萬安「倒閣論」互別苗頭

▲▼國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，國民黨黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，國民黨黨主席朱立倫拋出罷免總統主張。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨昨天（26）動員上萬人上凱道舉辦「反綠共，戰獨裁」活動，國民黨主席朱立倫喊出520後提出罷免總統賴清德。對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤27日表示，罷免總統要立法院三分之二同意，根本比登天還難，但民進黨團予以尊重；她認為，朱立倫提出罷免賴清德，是要跟台北市長蔣萬安提出的「倒閣論」互別苗頭。

朱立倫在「反綠共，戰獨裁」的活動中表示，賴清德從去年520上任以來，就在撕裂台灣，立法院在520後就會提出罷免賴清德，全台各地也要用人民的力量推倒賴清德。對此，吳思瑤受訪時表示，罷免賴清德在本質上很難達成，幾乎是不可能的任務。

吳思瑤說，罷免總統，在立法院要達到三分之二的門檻，這比登天還要難，但民進黨團尊重朱立倫的相關主張。她分析，朱立倫之所以會提出罷免賴清德，主要是在跟蔣萬安提出的「倒閣論」互別苗頭。

吳思瑤表示，倒閣會自傷國民黨，大家都怕自傷，所以國民黨不敢啟動，只是為了延續他們的政治聲量。她指出，朱立倫提出罷免賴清德，是救罷免的工具而已，為了攏絡集結深藍支持者的氣勢。

▼民進黨立委吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼吳思瑤 聯訪 回應韓國瑜談話。（圖／記者屠惠剛攝）

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