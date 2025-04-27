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PTT創世神：派遣移工去遊行「是侮辱台灣人民的智商」

▲▼藍白426集結凱道20萬人　驚見一群「鄭正鈐藍帽」越南籍移工。（圖／翻攝「偉大領袖XIJINPIG」YouTube）

▲426凱道集會，驚見一群「鄭正鈐藍帽」越南籍移工。（圖／翻攝「偉大領袖XIJINPIG」YouTube）

網搜小組／劉維榛報導

藍白426凱道宣稱超過25萬人參與，其中還見到一群移工配戴「鄭正鈐 新竹正好」的帽子，引發各界關注。「PTT創世神」杜奕瑾表示，沒有自由的移工在台灣有60萬人，「派遣移工來遊行是侮辱台灣人民的智商。」

昨日集會現場出現多名越南移工，頭上還戴著藍委鄭正鈐的廣告帽寫著「鄭正鈐 新竹正好」字樣，YouTube頻道「偉大領袖XIJINPIG」訪問一名越南男子表示，「一個哥哥帶我們來的」，不禁質疑「鄭正鈐，請問你是花多少錢，可以動員到外籍移工？」

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杜奕瑾在臉書表示，沒有自由的移工在台灣有60萬人，派遣移工來遊行是侮辱台灣人民的智商。

杜奕瑾還說，「連署抄名冊、網路動員水軍、活動動員移工，然後要通過不在籍投票，台灣的民主制度正在一步步遭受攻擊。你不在意的話，你就被這些人就代表了你。」

對此，鄭正鈐立委辦公室澄清，活動當天因下雨，支持者向服務團隊索取帽子，現場提供物資給自發前來的民眾，當時並未針對每位參加者進行身分背景審查。

同時，鄭正鈐辦公室也補充表示，事後了解，當天部分參與者為持有中華民國身分證的外籍配偶及第二代，並無移工參與，也未涉及任何違法情事。

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