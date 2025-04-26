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全日本只剩1間店！酷聖石大退燒　竟因「這1特色」太尷尬

▲▼全日本只剩1間店！酷聖石大退燒　竟因「這1特色」太尷尬。（圖／翻攝instagram@coldstonejapan）

▲酷聖石在日本退燒，即將只剩下1間分店。（圖／翻攝instagram@coldstonejapan，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國冰淇淋連鎖店「酷聖石」（COLD STONE）曾經在日本風靡一時，全盛時期高達34間分店，卻在過去幾年接連歇業，如今即將只剩下1間分店。而日本鄉民們紛紛指出，這可能與該品牌1大特色讓人「太尷尬」有關。

《東洋經濟》報導，2005年，「酷聖石」日本1號店在東京六本木開張，員工在-9°C冰凍花崗岩上拌冰，以及歡唱與即興拋冰等表演，立刻掀起話題，不僅分店數量不斷增加，而且經常大排長龍。

但在接下來10多年，這股熱潮逐漸消退，截至2025年4月，全日本只剩下3間分店，而東京都原宿店、栃木縣佐野premium outlet店，分別預計在4月28日與5月6日歇業，未來將只剩下三重縣三井outlet park的分店。

▲▼全日本只剩1間店！酷聖石大退燒　竟因「這1特色」太尷尬。（圖／翻攝instagram@coldstonejapan）

針對「酷聖石」退燒的原因，日本社群媒體上也出現多種討論與猜測。其中，最多人指出的是，「害羞的日本人無法適應唱歌表演。」

儘管店員會詢問顧客，是否介意提供唱歌服務，但一些消費者可能擔心尷尬，根本不敢拒絕。在勞動力短缺的情況下，要找到願意進行唱歌表演的員工，也不是一件容易的事情。也有很多人坦言，他們對於「花俏的表演」已經感到厭倦。

此外，日本「酷聖石」的行銷宣傳手法成效不彰，也被認為是一大致命傷。報導指出，該品牌近年宣傳與曝光大幅減少，在消費者心中被逐漸淡忘。而競爭對手ROLL ICE CREAM FACTORY卻經常跟動漫IP聯名，成功維持品牌熱度與話題。

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