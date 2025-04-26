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天兵夫騎車硬闖平交道　害後座妻「被欄杆爆頭」雙腿V字朝天慘摔

記者趙蔡州／綜合報導

泰國曼谷近日發生一起平交道事故，一名人夫騎車載著妻子行經當地一處平交道時，明明看見欄杆正在下降，然而他不但沒有減速，還猛催油門加速硬闖，結果導致後座的妻子被欄杆命中頭部，整個人從機車上往後摔落鐵軌，所幸當時火車還沒有駛入現場，事故未造成人員死亡。

根據泰媒The Thaiger報導，事件發生在22日上午，曝光的影片可以看見，當時欄杆已緩慢下降，人夫卻催油門加速硬闖，下一秒他低頭驚險閃過，但後座的妻子卻沒那麼幸運，頭部高速跟平交道欄杆對撞，整個人當場向後慘摔在鐵軌上。

▲▼天兵老公狂飆衝平交道　人妻淪人肉盾牌「V字慘摔」。（圖／翻攝自臉書／Peet Love）

▲▼天兵老公狂飆衝平交道　人妻淪人肉盾牌「V字慘摔」。（圖／翻攝自臉書／Peet Love）

▲天兵人夫低頭閃過欄杆，後座妻卻遭欄杆擊中頭部。（圖／翻攝自臉書／Peet Love）

女子摔車時疑似傷到了頭部，第一時間坐著地上茫然的看著四周，起身後一度無法維持平衡，走起路來搖搖晃晃，所幸當時火車還沒有駛入，沒有造成二次傷害。人夫看見妻子摔倒後，也趕緊停下機車，但他下車後第一時間不是上前關心妻子，反而是先撿拾掉落的物品。

女子事後受訪指出，她摔車後原本還想去上班，但傷勢遠比她想像的更嚴重，後來只好呼叫救護車緊急送醫，醫生除了替她的下巴縫了9針，還發現她有內出血的情況，所幸情況不算嚴重，建議她住院一天進行觀察。她也說，以後不會再讓老公載上班，而是會改搭乘大眾運輸工具。

報導也指出，影片中人夫硬闖平交道的舉動，已經違反泰國《陸路交通法》，最嚴重可能會面臨10年有期徒刑，或處2萬泰銖（約新台幣19339元）罰款，或兩者併罰，且平交道的欄杆或其他公共財產若因他的舉動而受損，他也必須承擔賠償責任。

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