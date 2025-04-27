墾丁「小峇里島」傳意外！男不慎墜2m卡進消波塊　消防救援畫面曝

▲民眾跌落消波塊，自行爬上梯子脫困，消防到場送醫。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

屏東恆春鎮後壁湖小峇里島附近，今（27）日有一名45歲男子摔落不慎摔落卡在消坡塊，消防獲報後到場，將男子送恆春基督教醫院就醫。

消防指出，11時41分接獲通報，指出恆春鎮後壁湖小峇里島附近有民眾摔落消坡塊，派遣恆春分隊2車4人前往，經了解為當地居民不慎摔落約2公尺深，意識清醒肢體外傷，自行上梯脫困，12時21分由恆春分隊救護車載送往恆春基督教醫院就醫。