長髮女進駕駛座竟被挾持！狂賊逼開車逃離　她拚死成功掙脫

▲ 屏東縣潮州鎮昨(24)日下午發生一起車內行竊失風挾持被害人案件 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陸陳崑福、潘鳳威／屏東報導

屏東縣潮州鎮昨(24)日下午驚傳行竊失風挾持案件，一名蕭姓女子於太平路上某商家購物，因車門沒上鎖，遭48歲陳姓男子潛入車內行竊。然而當蕭女購物完返回車上坐上駕駛座，當場遭陳男挾持並逼她開車離去，所幸女子當場掙脫逃離，未受到傷害。警方獲報後，立即調閱監視器影像，順利於當日晚上緝獲陳男，訊後依竊盜未遂、恐嚇及強制罪嫌，移送地檢署偵辦。

▲ 陳姓犯嫌發現該白色車輛未上鎖便潛入行竊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

透過商家周邊監視器可以看到，陳姓男子當日下午1時40分許騎著自行車經過該商家，於現場徘徊、張望許久後，發現蕭姓女子駕駛的白色轎車未上鎖，隨即潛入車內行竊。

此時購物完的蕭女返回車輛入座後，陳男還在車裡，雙方碰個正著，行竊失風的陳男見事跡敗露，徒手控制蕭女並脅迫她開車離開。蕭女嚇得花容失色，死命掙脫後打開車門尖叫逃離。陳男也被蕭女的尖叫嚇得落荒而逃。

▲ 蕭姓女子返回車輛，未料陳男還在車內，隨即被挾持。（圖／記者陳崑福翻攝）

潮州分局接獲蕭女報案後，立即鎖定犯嫌，成功於當日晚間18時35分許，在竹田鄉將陳男查緝到案。經查，48歲陳男為轄內治安顧慮人口。全案將依刑法竊盜未遂、恐嚇及強制罪嫌函送地檢署偵辦。

警方提醒民眾，駕車離開時務必熄火、拔取鑰匙並上鎖，避免給予有心人士可趁之機，共同維護社區治安。

▲ 警方於當日晚間在竹田鄉將陳男查緝到案。（圖／記者陳崑福翻攝）