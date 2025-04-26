吃生魚片大媽來併桌「解壓縮」2人變5個　東港名店客人互嗆

▲屏東縣東港漁會市場「萬多利」生魚片攤，今(26)日凌晨發生民眾因座位喬不攏而發生爭執的案件。（示意圖非當事店家／取自免費圖庫pixabay）

記者陳崑福、潘鳳威／屏東報導

屏東縣東港漁會市場知名「萬多利」生魚片攤，今（26）日凌晨爆發一起消費糾紛，21歲楊姓女子與友人用餐時，同意48歲徐姓女子和友人要求併桌，楊女同意後，沒想到對方又有3名友人陸續加入，雙方因座位問題爆發口角，經警方到場處理，雙方互控公然侮辱與恐嚇，警方偵訊後將全案移送地檢署偵辦。

「萬多利」生魚片是東港在地老饕才知道的隱藏版美食，位於東港漁會市場裡，且營業時間從半夜一點至早上九點，加上店家為生魚片盤商，新鮮食材加上「俗勾大碗」的價格，吸引不少在地夜貓族老饕前往享用。

屏東縣警局東港分局，今日凌晨4時29分許接獲民眾報案，指稱東港漁會市場有民眾發生爭吵，要求警員前往了解。根據警方初步了解，21歲楊女與友人22歲曾男在生魚片攤用餐時，遇48歲徐女與其一名友人上前詢問可否共桌，楊笑笑的表示可以後，徐女2人便入座。

不料，徐女的朋友陸續到來，隨後更直接拉椅子要坐5個人，楊女突不爽覺得用餐受影響，認為當時前方還有其他空位，便告訴徐女不願共桌，並請其友人換桌，過程中雙方發生激烈口角，楊女、徐女分別指控對方涉有公然侮辱及恐嚇行為，雙方均提出告訴。警方調查後，將全案移送屏東地檢署偵辦。