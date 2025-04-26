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貧血影響健康不是小病！醫曝成因種類　預防治療各有不同方法

▲李帶琪醫師指出，貧血的成因多樣，了解種類、預防方式及治療方法，有助維持健康、避免病情惡化。（圖／玉里醫院提供，下同）

李帶琪醫師指出，貧血的成因多樣，了解種類、預防方式及治療方法，有助維持健康、避免病情惡化。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

貧血是一種常見的健康問題，可能影響日常生活與身體機能，導致疲勞、頭暈、臉色蒼白、心悸等症狀。衛生福利部玉里醫院家庭醫學科李帶琪醫師提醒，貧血的成因多樣，最常見的是缺鐵性貧血，但其他類型如巨球性貧血、再生不良性貧血、溶血性貧血等也不可忽視。了解種類、預防方式及治療方法，有助維持健康、避免病情惡化。

常見貧血種類與預防方式：
1.缺鐵性貧血：最常見，主因包括鐵質攝取不足、吸收不良或慢性失血（如女性月經過多、胃潰瘍）。
預防方法：多攝取富含鐵質的食物，如牛肉、豬肝、紫菜、紅莧菜、黑芝麻等，並搭配含維生素C的水果促進吸收。
2.巨球性貧血：因維生素B12或葉酸缺乏所致，常見於素食者或有消化系統疾病者。
預防方法：補充動物肝臟、蛋黃、奶製品等B12食物，及深綠色蔬菜、豆類、堅果等富含葉酸的食物。
3.再生不良性貧血：骨髓無法正常製造血球，可能與藥物、化學物質或自體免疫疾病有關。
預防方法：避免接觸有害物質，慎用藥物，定期健康檢查。
4.溶血性貧血：紅血球破壞過快，可能與遺傳、自體免疫反應或感染（如瘧疾）有關。
• 預防方法：保持健康生活習慣，避免引起溶血的藥物與感染。

5.出血性貧血：因急性（如外傷、手術）或慢性出血（如月經過多、胃腸道病變）導致紅血球流失。
• 預防方法：留意身體異常出血情況，定期檢查腸胃道健康。

▲李帶琪醫師指出，貧血的成因多樣，了解種類、預防方式及治療方法，有助維持健康、避免病情惡化。（圖／玉里醫院提供，下同）

李帶琪醫師說明貧血成因及種類，預防及治療方法各不相同。

治療方式：
1.補充鐵劑：治療缺鐵性貧血，避免與茶、咖啡同服，以免影響吸收。
2.補充維生素B12或葉酸：適用於巨球性貧血，可經由口服或注射補充。
3.改善飲食：攝取均衡營養，避免挑食。
4.治療原發疾病：若因慢性病、腎功能不全或出血引起，須針對病因治療。
5.輸血或骨髓移植：針對嚴重貧血或再生不良性貧血患者使用。

▲李帶琪醫師指出，貧血的成因多樣，了解種類、預防方式及治療方法，有助維持健康、避免病情惡化。（圖／玉里醫院提供，下同）

李帶琪醫師提醒，貧血並非小病，若有長期疲勞、心悸等症狀，及早就醫檢查。

日常預防除均衡飲食外，也應養成良好生活習慣，如規律運動、充足睡眠、減少壓力、避免過量咖啡因與飲酒。女性在月經期間、孕婦在懷孕期間更應重視營養補充，適當攝取鐵質與葉酸，確保自身與胎兒健康。

李帶琪醫師提醒，貧血並非小病，長期忽視可能導致免疫力下降、心血管負擔增加，影響生活品質。透過正確飲食與適當治療，能有效預防與改善貧血。若有長期疲勞、心悸等症狀，建議及早就醫檢查，找出根本原因，對症治療，才能重拾健康與活力。
 

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