風格舒服又不尬！網大讚「1位YouTuber」的影片：爸媽也喜歡

▲每位YouTuber都有自己的風格。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

普通女子孫女離開YouTube頻道「哈哈台」已經有一段時間了，後來她經營個人頻道，至今累積55.1萬人訂閱。近日有網友發文表示，她覺得孫女成立自己的頻道後，風格和哈哈台差很多，為何大家會喜歡看孫女的影片呢？貼文曝光後，引起網友討論。

有網友在Dcard上，以「為什麼孫女離開哈哈台後，孫女的頻道觀看數也不低，但是」為標題發文，提到孫女成立自己的頻道之後，不管是聲音、音效還是旁白，都和哈哈台的風格差很多。由於孫女這類型的頻道有很多競爭者，因此他就想知道，大家喜歡看孫女的影片，是因為主持風格嗎？還是什麼原因？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「孫女曾經在哈哈台不代表她自己出來做就會是哈哈台的風格」、「孫女應該是台灣少數全年齡層都沒啥人討厭的網紅了吧」、「孫女其實客群很明確，就是中年，或是喜歡節目氛圍的青年，再加上孫女很有長輩緣，所以有不錯的表現不意外」、「我覺得孫女的影片很好看，題材也很有意義」、「很喜歡孫女的影片，很親民也讓我們更了解很多冷門的人事物」、「真的大推孫女，影片真的都很用心，很適合放鬆的時候看」。

更有網友大讚孫女的影片舒服又自然，「整個影片風格都很舒服，有鄰家女孩的親切感，穿插的業配也不會讓人想快轉，所以我爸媽很喜歡」、「看孫女的影片很舒服，不會有尬感， 明明是普通的內容，就是會覺得讓人會心一笑」、「覺得孫女離開哈哈台之後的影片風格更自然好看了，反而現在都沒再看過哈哈台」。