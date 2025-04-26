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「台灣人不太能吃辣」韓國硬漢挑戰麻辣乾麵　吃一口秒變小男孩哀號

▲▼「台灣人不太能吃辣」韓國硬漢挑戰麻辣乾麵　吃一口秒變小男孩哀號。（圖／翻攝KT story）

▲韓國硬漢挑戰麻辣乾麵。（圖／翻攝KT story）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「說到辣，非韓國莫屬吧」，兩名韓國硬漢泰勇及裕煥來台後，挑戰「大王麻辣乾麵」，沒想到只吃一口就被擊敗，最後更是高舉雙手說「投降了」。

YouTuber「KT story」邀請韓國硬漢泰勇及裕煥來台，表示對方來台不斷詢問「台灣不吃辣嗎？」因此決定帶著兩人挑戰大王麻辣乾麵。

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起初，泰勇及裕煥表示，他們吃火雞麵都不會配水，自認在韓國就非常能吃辣，並看著店內挑戰成功的名人牆表示，「我聽說大部分台灣人都不太能吃辣，但連他們都成功了，我應該很輕鬆地就能成功吧」、「台灣的辣能有多辣？」，並開始決定要將自己的照片貼在名人牆的右下角。

沒想到，挑戰開始時，泰勇及裕煥才吃一口就嗆到，並開始喝牛奶、吃冰淇淋等解辣，「救命啊」、「拿走」、「這怎麼能吃阿」，兩人邊擦眼淚邊指著名人牆說，「他們都是怪物啊」、「被台灣的辣狠狠教訓了」。

▲▼「台灣人不太能吃辣」韓國硬漢挑戰麻辣乾麵　吃一口秒變小男孩哀號。（圖／翻攝KT story）

▲▼泰勇及裕煥被大王麻辣乾麵擊敗。（圖／翻攝KT story）

▲▼「台灣人不太能吃辣」韓國硬漢挑戰麻辣乾麵　吃一口秒變小男孩哀號。（圖／翻攝KT story）

最後，泰勇及裕煥表示，他們真的太小看台灣的辣，「我們太輕率了，不會再小看台灣的辣度，我們很抱歉」，並跟老闆娘合照後開心離開，「韓國的辣也很辣，但這裡的辣是不同東西，哇，我真的差點死掉」。

網友看完紛紛留言，「我覺得以後詐欺犯跟酒駕還有吸毒被抓到，都要來吃一碗這個，犯罪率應該會下降」、「這家店最大優勢是醫院在附近」、「為了進『名人堂』，差點變遺照」、「真是被兩位大哥撒嬌大反差的樣子給笑翻了」、「這種囂張和驚訝的對比是最棒的笑點，謝謝韓國大哥們的犧牲」、「這兩大哥一開始都很陽剛，吃下第一口直接變小男生」。

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