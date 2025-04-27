女子搭火車「用包包占位」她錯愕！過來人曝1招反制：必須讓了

▲很多人都會搭區間車。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會搭台鐵的區間車，但其並不會有固定座位。近日有網友發文透露，她搭區間車時，看見一名女子旁邊明明有空位，但經詢問，對方卻以「等等有人坐」為由婉拒她坐下，讓她很錯愕。貼文曝光後，引起網友討論。

女網友在Dcard上，以「搭區間車還能事先占位？」為標題發文，提到她昨天搭北上區間車時，看見一名女子的旁邊雖有空位，但座位上卻被放了一個大包包。於是她走過去禮貌詢問女子，是否能將包包移開給她坐？

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豈料女子卻說，這個座位等等會有人坐。因此原PO便追問女子，這是在占位子嗎？結果女子就理直氣壯的說「對啊」。之後搭了好幾站，雖已有其他位子可以坐，但原PO注意到，根本就沒有人去坐女子旁邊的位子，不解對方到底是占給誰？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「是我的話，我會吵到底，憑什麼要受委屈」、「我都直接丟在地上，說椅子是給人坐的」、「你就說，請你移開就好了，不用跟她扯這麼多」、「真的自私」、「你問她書包的票付了嗎」。

還有網友分享，「請站務員來她就必須讓位了」、「你可以傳簡訊請列車長處理，我傳過（但不是因為佔位，是其他狀況），專員一分鐘內馬上簡訊回覆，三分鐘內列車長就抵達我的車廂」、「不敢用講的通知站務員的話，可以用文字傳簡訊的方式，之前搭火車有人手機發出超大噪音，我也是直接通知站務員處理」。

根據台鐵官網指出，台鐵設有客服電話（一般服務諮詢及旅客申訴）0800-765-888（限市內電話）、02-21910096（手機）；網路語音客服、簡訊服務專線0921765125；緊急通報：1933 （限發現軌道、平交道、橋樑及隧道等障礙物之通報專用）；文字客服。若有需要，民眾可依上述方式通報。