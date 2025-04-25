汽車逆向罰款曝光！　竟比「捷運上喝水、手扶梯逆向」罰還少

▲在捷運上飲食，恐挨罰1500元至7500元罰鍰。（示意圖／黃鵬杰攝）

文／CTWANT

康橋國際學校秀岡校區22日舉辦「單車環島成年禮」，車隊卻在行經彰水路三段時，遭一名吸毒男子駕車逆向衝撞，導致7名學生受傷送醫，傷勢最嚴重的顏姓學生昏迷指數一度僅剩3。對此，百萬網紅Cheap就指出，汽車逆向行駛只罰600元，但在捷運上喝水、捷運的手扶梯逆向，卻要挨罰7500元，讓他忍不住直呼「原來在捷運上喝水的危險程度＞逆向行駛」，引起網友熱議。

Cheap昨（24）日晚間在臉書PO出一張圖片，只見畫面左邊，有多輛腳踏車被汽車撞毀，更有自行車騎士害怕地坐在路邊，圖片周圍配上了「汽車逆向行駛，罰600元」的文字；同一張圖片的右邊，則可以看到台灣黑熊坐在捷運上喝水，寫有「捷運上喝水，罰7500元」的字樣。

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對此，Cheap直言，「原來在捷運上喝水的危險程度＞逆向行駛，另外在捷運的手扶梯逆向，也是罰7500元」。

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「台灣特產的畸形法條」、「台灣一堆荒繆的法規，既可笑又無奈」、「這種不合理的法規，到底什麼時候才要改」、「現在一餐吃到飽都不只600元，逆向行駛成本真低」、「600元真的會笑死人」、「人命不值錢」、「才600，這根本殺人行為，罰則沒有嚇阻效果」。

還有人說到，「闖紅燈罰款也比捷運上飲食便宜」、「詐騙反而比較輕」、「動保法也是一堆罰20萬起跳的，酒駕9萬起跳，真是人肉鹹鹹餒」、「不知道為什麼交通罰責就是如此的輕」、「逆向行駛值得加兩個0，但台灣的現況如果真的加兩個0會出大事，國庫會賺太飽，路上太多陷阱逼人逆向」。

實際上，根據《道路交通管理處罰條例》第45條，汽車駕駛人若不按遵行之方向行駛，將處新台幣600元以上、1800元以下罰鍰；《道路交通管理處罰條例》第35條規定，酒精濃度超過規定標準而開車，機車駕駛人處新台幣1萬5000元以上、9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處3萬以上、12萬以下罰鍰。

而依照現行《大眾捷運法》第1項第9款規定，在捷運系統禁止飲食區內不得飲食，違者將處以1500元至7500元罰鍰；若於電扶梯上不按遵行方向行走或奔跑，或為其他影響作業秩序及行車安全之行為，不聽勸止，亦將處行為人新台幣1500元以上、7500元以下罰鍰。

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