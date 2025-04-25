　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

汽車逆向罰款曝光！　竟比「捷運上喝水、手扶梯逆向」罰還少

汽車逆向罰款曝！　Cheap傻眼喊：捷運上喝水、手扶梯逆向罰更重

▲在捷運上飲食，恐挨罰1500元至7500元罰鍰。（示意圖／黃鵬杰攝）

文／CTWANT

康橋國際學校秀岡校區22日舉辦「單車環島成年禮」，車隊卻在行經彰水路三段時，遭一名吸毒男子駕車逆向衝撞，導致7名學生受傷送醫，傷勢最嚴重的顏姓學生昏迷指數一度僅剩3。對此，百萬網紅Cheap就指出，汽車逆向行駛只罰600元，但在捷運上喝水、捷運的手扶梯逆向，卻要挨罰7500元，讓他忍不住直呼「原來在捷運上喝水的危險程度＞逆向行駛」，引起網友熱議。

Cheap昨（24）日晚間在臉書PO出一張圖片，只見畫面左邊，有多輛腳踏車被汽車撞毀，更有自行車騎士害怕地坐在路邊，圖片周圍配上了「汽車逆向行駛，罰600元」的文字；同一張圖片的右邊，則可以看到台灣黑熊坐在捷運上喝水，寫有「捷運上喝水，罰7500元」的字樣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，Cheap直言，「原來在捷運上喝水的危險程度＞逆向行駛，另外在捷運的手扶梯逆向，也是罰7500元」。

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「台灣特產的畸形法條」、「台灣一堆荒繆的法規，既可笑又無奈」、「這種不合理的法規，到底什麼時候才要改」、「現在一餐吃到飽都不只600元，逆向行駛成本真低」、「600元真的會笑死人」、「人命不值錢」、「才600，這根本殺人行為，罰則沒有嚇阻效果」。

還有人說到，「闖紅燈罰款也比捷運上飲食便宜」、「詐騙反而比較輕」、「動保法也是一堆罰20萬起跳的，酒駕9萬起跳，真是人肉鹹鹹餒」、「不知道為什麼交通罰責就是如此的輕」、「逆向行駛值得加兩個0，但台灣的現況如果真的加兩個0會出大事，國庫會賺太飽，路上太多陷阱逼人逆向」。

實際上，根據《道路交通管理處罰條例》第45條，汽車駕駛人若不按遵行之方向行駛，將處新台幣600元以上、1800元以下罰鍰；《道路交通管理處罰條例》第35條規定，酒精濃度超過規定標準而開車，機車駕駛人處新台幣1萬5000元以上、9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處3萬以上、12萬以下罰鍰。

而依照現行《大眾捷運法》第1項第9款規定，在捷運系統禁止飲食區內不得飲食，違者將處以1500元至7500元罰鍰；若於電扶梯上不按遵行方向行走或奔跑，或為其他影響作業秩序及行車安全之行為，不聽勸止，亦將處行為人新台幣1500元以上、7500元以下罰鍰。

延伸閱讀
呂秋遠陷「私生子風波」　業內人士揭生母背景「質疑師生倫理」
一連3人同墜星巴克！勤美誠品砸500萬升級防護　祭1招「鎮冤魂」
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 3 4203 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
撿到錢包內有3萬元　送警局「卻被告侵占」！他傻眼：讓人心寒
獨／「晚餐吃什麼」成遺言！妻躺女兒房滿身血亡
蔡阿嘎好友「G卡姐夫」涉詐1.2億被逮！網紅妻發聲道歉
小S大女兒美國求學半年「身材超兇」！衣服包不住　釣出梧桐妹回
快訊／罷藍委連署達標+3！　二階過門檻
快訊／朱立倫領軍！法院外聲援黃呂錦茹　北市60警維安
新北某大樓發現男屍！哥久未見弟弟　驚見他躺沙發死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「新北美術館」6月底前免費參觀！戶外300秒煙火、建築光雕登場

撿到錢包內有3萬元　送警局「卻被告侵占」！他傻眼：讓人心寒

小朋友便祕別輕忽！慢性便秘影響發育成績變差　中醫治療有優勢

台積電徵「語文專才」待遇曝光！網一看：台灣的肝很好用

汽車逆向罰款曝光！　竟比「捷運上喝水、手扶梯逆向」罰還少

台11線花蓮大橋吊梁施工！4／27~30區段封閉　單線雙向通行

網紅遺失杏仁酥竟完好找回！桃機失物招領效率讓人超驚喜

糖友頭暈嘔吐竟是心肌梗塞　馬偕、南投醫院心導管團隊救回

三鶯線「全自動無人駕駛」測試　侯友宜盼年底完工、通勤省20min

館長號召426上街頭「讓賴清德怕到腳軟」：一定會救出柯文哲

1塊錢掉進鍋！她整鍋「66顆茶葉蛋」全買走：自己負責

【串通閨蜜給另一半夾菜】老公嚇壞急夾走滿臉懷疑人生！

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

上班巧遇「山神」！　清潔隊暖心引導牠遠離馬路

神童被說「看得到脖子了」　秒用力：我本來就有！

回娘家幫忙無聊開監視器　見尪抓倉鼠懟鏡頭報平安超可愛XD

【不是你XD！】萌娃初次餵柴柴吃零食　聽口令竟一起坐下

【勇敢的年輕兄弟檔】機智施救＋及時報警幫落水女孩脫險！

【泰格與雪兒】醫美友情

「新北美術館」6月底前免費參觀！戶外300秒煙火、建築光雕登場

撿到錢包內有3萬元　送警局「卻被告侵占」！他傻眼：讓人心寒

小朋友便祕別輕忽！慢性便秘影響發育成績變差　中醫治療有優勢

台積電徵「語文專才」待遇曝光！網一看：台灣的肝很好用

汽車逆向罰款曝光！　竟比「捷運上喝水、手扶梯逆向」罰還少

台11線花蓮大橋吊梁施工！4／27~30區段封閉　單線雙向通行

網紅遺失杏仁酥竟完好找回！桃機失物招領效率讓人超驚喜

糖友頭暈嘔吐竟是心肌梗塞　馬偕、南投醫院心導管團隊救回

三鶯線「全自動無人駕駛」測試　侯友宜盼年底完工、通勤省20min

館長號召426上街頭「讓賴清德怕到腳軟」：一定會救出柯文哲

日政府調查近4成國民「感到孤獨」　越常使用手機越寂寞

SJ始源真的「為了台灣染金髮」　秒變回黑髮⋯粉絲見自拍感動：歐巴用心

新日本三大夜景No.1！搭乘玻璃纜車登頂　北九州城市燈火盡收眼底

李千娜難得中空「內衣整件外露」！上衣一滑下去…超兇事業線被看光

「新北美術館」6月底前免費參觀！戶外300秒煙火、建築光雕登場

「金牌出擊 · 詐騙止步」　台中警聯手李洋打詐快狠準

撿到錢包內有3萬元　送警局「卻被告侵占」！他傻眼：讓人心寒

9成童水果攝取未達「每天2份」　醫：恐影響腸道健康、學習能力

「黃子韜衛生棉公司」大徵才！　不限專業…月薪最高13萬元

聊聊天就能做網頁 建站AI工具Lovable全新推出2.0版本

【不是你XD！】萌娃初次餵柴柴吃零食　聽口令竟一起坐下

生活熱門新聞

台灣「剝皮寮正妹」現身日本AV　名字讓達人都迷惑

出國玩「1款行李箱」可能無法上飛機！

PLG火爆現場！　台鋼啦啦隊「超低胸」場邊32撞踢館

彰基百袋鮮血搶命5小時　救回康橋擊劍冠軍

男友到家「LINE自動傳訊」　過來人大推

越南女友30歲！「媽狠喊125萬聘金」台男超想娶

冏星人「戰爭後我會逃」：死在台灣才是負責任？

板橋明星國中「半年3起墜樓」　校長自請離職

餅舖挺罷免被查鹹蛋黃　律師開酸市府

東北季風+華南雲雨一起來！　今晚全台轟雷雨

「明天東京8.3強震」預言瘋傳　專家估機率低：發生也不影響台灣

快訊／06:10台南4.1地震　7縣市有感、最大震度4級

交到大16歲男友！妹子「只做2件事被狂寵」喊大叔別老

明「雨炸全台」又降溫　下周鋒面挾雨接力

更多熱門

相關新聞

三鶯線「全自動無人駕駛」測試

三鶯線「全自動無人駕駛」測試

新北市政府第一條自辦的中運量捷運工程–三鶯線，目前工程進度達85.51%，列車完成靜態與性能測試後，進入動態整合測試最關鍵的「模擬營運情境的全自動無人駕駛」階段，市長侯友宜21日親自到場視察並試乘，實際掌握測試情形。

新北店租最貴捷運站在新埔！單坪店租將近第二名2倍

新北店租最貴捷運站在新埔！單坪店租將近第二名2倍

新北15年共構宅「單價破111萬」再寫高　在地：買方只看總價

新北15年共構宅「單價破111萬」再寫高　在地：買方只看總價

PTT發「陳菊走了？」被抓　又有人問「蔡英文死了？」

PTT發「陳菊走了？」被抓　又有人問「蔡英文死了？」

中捷案二審　相信輪迴呂小弟點頭原諒

中捷案二審　相信輪迴呂小弟點頭原諒

關鍵字：

捷運罰款交通法規網路熱議學生事故

讀者迴響

熱門新聞

日瘋傳「426東京強震」　恐怖預言曝光

最狂孕婦！抓姦老公　她挺孕肚打死小三

「蔡阿嘎身邊人」疑涉詐1.2億還洗錢！　身分被起底

即／史上最長空服員罷工！長榮求償3400萬敗訴確定

反擊川普關稅戰　北京下一招曝光

人氣漫畫家「公開前任後宮照」

艾莉絲淡出演藝圈「45歲身材超狂」

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

呂秋遠私生子風波　生母背景遭爆：曾是他手下學習律師

高雄再傳托嬰中心虐嬰！呼巴掌、強灌副食品

24歲美女星離奇過世「一屍兩命」！警證實已懷孕

台灣「剝皮寮正妹」現身日本AV　名字讓達人都迷惑

康康國中兒讀康橋 ！　見毒駕撞7學生吐家長心聲

正妹賣車！　攝影師「不拍內裝拍內褲」被臭罵

背長槍到中興大學！警衝場戒備...他曝：目標是夜市

更多

最夯影音

更多

1塊錢掉進鍋！她整鍋「66顆茶葉蛋」全買走：自己負責

【串通閨蜜給另一半夾菜】老公嚇壞急夾走滿臉懷疑人生！

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

上班巧遇「山神」！　清潔隊暖心引導牠遠離馬路

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面