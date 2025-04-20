台中好市多防火捲門突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦　業者回應了

▲好市多南屯店賣場內鐵捲門無預警降下，消費者看傻眼。（圖／截取自Threads網友Marcarpei）



記者白珈陽／台中報導

好市多台中南屯店今天（20日）下午賣場內鐵捲門無預警降下，當時店內消費者眾多，不少民眾受到驚嚇，直呼「連廣播示警都沒有，被壓到受傷怎麼辦？」好市多回應，初步了解，是防火捲門被誤觸，無人受傷，詳細原因仍在了解當中。

網路社群今日下午1時許有民眾貼文表示，「來南屯好市多第一次被關門」，民眾貼出影片的顯示，賣場內鐵捲門緩緩降下，一群消費者愣在一旁，完全不知道發生什麼事。也有網友說，非常危險，萬一夾到人怎麼辦？

記者前往現場查看，適逢週末，好市多南屯店人潮眾多，不過鐵捲門降下的現場已經排除，恢復原狀。有消費者說，沒有遇過這樣的情形（鐵捲門降下），突然發生感到嚇一跳，況且今天是禮拜天，有很多家長帶小朋友，萬一壓到人後果不堪設想。

▲記者前往查看，鐵捲門已經拉回恢復原狀。（圖／民眾提供）



▲民眾說，鐵捲門突然降下嚇一跳。（圖／記者白珈陽攝）



好市多回應，初步了解，本案是防火捲門被誤觸，區塊位於生鮮、生活用品區，沒有人受傷，至於誤觸者是消費者或是工作人員，以及誤觸原因，目前仍在釐清中。

▲好市多回應，本案初步了解是防火捲門被誤觸。（圖／記者白珈陽攝）