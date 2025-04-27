水電工開車違規遭攔查　心虛交出喪屍煙彈...持有+毒駕慘了

記者張君豪／台北報導

3月12日2時20分南港警分局舊庄所警員在轄區巡邏，發現一輛自小客車路口轉彎未打方向燈，員警上前盤查，發現駕駛神態明顯心虛，並企圖掩飾口袋物品，直接詢問「別藏了，你口袋有甚麼東西」，隨即在車上找到俗稱喪屍煙彈的依托咪酯煙彈，警方當場將駕駛逮捕帶回。

▲水電工柯男吸食喪屍煙彈駕車，遭南港警方2罪移送。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

南港警方表示，當時舊庄所警員巡邏行經南港區重陽路，發現一自小客車轉彎未打方向燈違規，警員攔停該車駕駛，盤查發現駕駛柯男（38歲）從事水電業，經查有毒品及傷害前科，該男子自知遭警方盯上，當場交出二級毒品依托咪酯煙彈1顆，警方搜車又在駕駛座旁發現一枚同類型毒品。





警員當場查扣並依法逮捕犯嫌，訊後依違反毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦；柯男尿液檢驗結果為陽性，涉嫌毒駕部分依刑法公共危險罪函送法辦。警方藉此案例呼籲，吸食依托咪酯後精神恍惚，駕車可能導致嚴重交通事故，造成重大傷亡，警方將持續查緝毒品、打擊毒駕行為。

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