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「戰獨裁」朱立倫奔警所自首　盧秀燕喊加油台下25萬人跟隨

▲▼「反綠共戰獨裁」行動落幕，朱立倫直奔警所做筆錄，盧秀燕一句話吸引數萬人跟隨。（圖／民眾提供，下同）

▲逾25萬「戰獨裁」行動落幕，朱立倫直奔警所製作筆錄，盧秀燕一句暖心話，吸引數萬人跟隨。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

藍白政黨號召黨籍立委和民間支持者下午在凱達格蘭大道舉辦「反綠共、戰獨裁」的陳抗活動，現場吸引超過25萬人到場聲援，活動平和落幕後，國民黨主席朱立倫突然說要走到中正一分局製作筆錄，當時沒人反應過來，一旁台中市長盧秀燕卻是機警拿起麥克風大喊「朱主席加油」，現場的支持者最後一路陪同朱立倫走到警察局。

在凱道行動中，盧秀燕一一唱名介紹台中隊，國民黨籍立法委員楊瓊瓔、黃建豪、羅廷瑋、廖偉翔、顏寬恒、江啟臣等，並介紹台中市議員，獲得台下熱烈掌聲。

盧秀燕說，產業現在很慘，因為全球的訂單都在縮減、停滯、觀望，很多工廠現在接不到訂單，物價在上漲、人民的生活很辛苦，「今天台中隊為什麼要站出來？因為希望國家領導人要把台灣這條船，2300萬人在船上，要好好開，顧經濟、護民生、救產業、顧人民。呼籲賴政府顧人民、救產業，不要再搞政治，總統拜託你」。

盧秀燕後來聽到朱立倫演講結束後，要到中正一分局接受偵訊，旁人一時還沒反應過來，盧秀燕聽到這裡，政治敏感度十足的拿起主持人麥克風大喊「朱主席加油！」空中送暖，隨後也有數萬人徒步陪同朱立倫到警察局。

▲▼「反綠共戰獨裁」行動落幕，朱立倫直奔警所做筆錄，盧秀燕一句話吸引數萬人跟隨。（圖／民眾提供，下同）

盧秀燕展現藍營一姐的氣度和機警，幫朱立倫登山一呼，激勵了滿場支持者的士氣，如此暖心之舉，也讓活動有了意外小插曲。在艱難的時刻，盧秀燕表達了對朱立倫以及其他堅持民主理念者的支持，展現出溫柔與堅定的一面，也體現出政治人物的從容反應與團結。

▲▼「反綠共戰獨裁」行動落幕，朱立倫直奔警所做筆錄，盧秀燕一句話吸引數萬人跟隨。（圖／民眾提供，下同）

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