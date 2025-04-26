韓國瑜凱道吶喊怒批民進黨！　深夜15字貼文狂吸5萬讚

記者董美琪／綜合報導

國民黨今（26日）於凱達格蘭大道舉辦遊行，召喚民眾「反綠共，戰獨裁」。立法院長韓國瑜也親自出席並發表談話，結束後在臉書發文：「感謝大家的熱情支持，中華民國加油！」

韓國瑜今日現身國民黨凱道大會師，登台致詞時表示，人民開始憂慮台灣的民主正朝著更糟方向，他也提到，台灣人民不願面對關稅及軍演，並呼籲民進黨別再對外宣揚民主，卻在國內踐踏民主，應馬上停止大規模罷免行動。

▲▼韓國瑜凱道開講。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）



韓國瑜今天出場時，全場氣氛嗨到最高點，主辦單位也宣布現場已破20萬人，更大吼「韓國瑜選總統！」韓國瑜表示，今天雨很大，但自己這個頭只怕大太陽，不怕下大雨，其實在座阿公阿嬤周末應該在家跟孫子看電視玩耍聊天，上班族應該也把握時間休息，年輕人也該和三五好友聊天談心，但今天，所有朋友不分東南西北齊聚，就是共同表達對台灣的憂心。開講最後，韓國瑜仍盼賴清德停止大罷免，朝野合作共創美好未來。

晚間9時，活動結束後，韓國瑜於臉書發表貼文，簡短寫下：「感謝大家的熱情支持，中華民國加油！」並附上活動現場照片，上傳僅2小時多，已突破5萬次按讚。

總統賴清德今日下午在基隆市出席「與大武崙產業園區業者座談」前接受媒體聯訪時表示，兩黨號召民眾上街，固然各有政治需求，但這樣的活動正好證明台灣是一個擁有集會結社與言論自由的民主國家，「沒有戒嚴，也不存在獨裁者。」