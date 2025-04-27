　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女球員被打到「頭破血流」！教官目睹卻噤聲　揭體育班殘酷真相

▲▼專題中心用-體育班暴力。（示意圖經變色處理／記者李毓康攝）

▲運動場上的成績邏輯、訓練文化，以及校方與家長對榮譽與升學的期待，壓縮了孩子們抵抗的空間，使得暴力成為習以為常的手段。（示意圖經變色處理／記者李毓康攝）

記者潘姿吟、林緯平／採訪報導

在教練的一聲令下，球員奔向球場。但這些未成年的身影，不只是為了分數、勝利與夢想而奔跑。他們也在逃避：教練的拳頭、學姊的巴掌，還有明知道卻選擇袖手旁觀的大人。

這是跨越南北的控訴：來自台南南英商工籃球隊與台北萬芳高中合球隊的聲音。她們說出的，不只是個別教練失職，更是一套由升學利益、服從文化與集體縱容交織的權力結構。在這裡，暴力是日常；孩子們學到的不是運動精神，而是如何在壓迫中求生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

南英女籃：教練的拳頭與「教練的教練」的沉默

「我是真的有想過，反正3年很快就過了，撐一下就好。」詩穎，17歲時進入南英女籃，原是為了免學費、提升體能、準備考軍校。但等待她的，卻是劉姓教練無盡的怒火與控制：言語羞辱、打耳光、用碼錶砸頭。

受訪時，詩穎語氣仍在顫抖，「被罵我能接受，球打不好本該被罵。但被打、被威脅，還不能說，這不是訓練，是囚禁。」連聯絡家人的權利都被剝奪，「手機、證件、銀行本被沒收，連媽媽一開始都信了教練那套『為妳好』的說詞。」她繼續說：「教練的處罰是罰跪、晚上不能睡覺，隔天繼續練球。有次我被罰跪3天2夜，不能閉眼，學姐輪班監視，膝蓋還沒緩過來，又被叫去跳2000下2迴旋跳繩。」跳了兩個多小時，膝蓋都變形了，卻被教練罵「裝病」。

她永遠記教練那天的吼叫：「妳跳不起來是不是？等我回去妳就死定了！」起初她也懷疑是不是自己「不夠努力」、「不夠堅強」，直到因體力不支昏倒，被塞進櫃子裡罰跪、頭被碼錶砸到流血，才清醒：「這不是訓練，是毀滅。」

▲▼民進黨立委陳培瑜 張雅琳舉辦 體育暴力層出不窮 運動部能為孩子把關嗎 記者會 受害學生 家長出席控訴。（圖／記者屠惠剛攝）

▲運動場上注重成績、訓練文化，以及校方與家長對榮譽與升學的期待，壓縮孩子抵抗空間，讓暴力成為習以為常的手段；圖為詩穎出席人本基金會之體育暴力記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

南英女籃的暴力劇碼中，最讓人心寒的，不是拳頭落下的瞬間，而是那些本該阻止的人，選擇轉身不看。詩穎被打到頭破血流、操到十字韌帶全斷、至今飽受睡眠障礙之苦。而那些時刻，現場不只她與教練，還有教官、老師，卻無人出面。

「我在球場上被打巴掌打到耳鳴，教官、老師就在旁邊，事後教官只問：『有沒有怎樣？沒事就好。』」詩穎語氣冷靜中帶著憤怒。而最讓她無法釋懷的是那位被稱為「教練的教練」的人，曾經在訓練現場說「不支持暴力」的大人，「她知道發生什麼，親眼看過，卻什麼都沒做，只默默離開。我們連最後一個可能幫忙大人也沒了。」

萬芳合球：從教練到學姊，操控無所不在

另一故事發生在台北。萬芳高中合球隊的權力運作不是拳頭，而是「關係學」。秀蓉（化名）曾是隊上外聘教練，原想專心訓練帶孩子追夢。現實卻是：「場上場下，處處是誰掌握誰、誰怕誰。尤其教練與某些學生關係密切，特權球員橫行。」

名義上的總教練楊姓老師平時不帶訓練，卻掌控升學與資源分配。每次現身，全隊必集合聽訓，就為讓所有人知道：「不配合，沒未來。」句句都是警告，「他在場時，空氣都凝結了，大家不敢說話、不敢鬆懈。」秀蓉說，「體育運動圈都這樣，教練圈互相認識，能掌控學生未來發展，總教練權力非常大，學生不敢反抗。」

楊的子弟兵、後來掌實權的邰姓教練則是與學生關係曖昧，「我親眼見女學生H與他身體纏繞、一起喝酒，甚至在不該獨處的場合共處。」秀蓉說，「我曾提醒H要有分寸。」但學校和家長只是輕輕放下。更離譜的是，H因此獲特權，「她能命令男生打掃女廁，公開罵學長『腦袋裝屎』。」邰教練只笑笑，毫無糾正。

同期選手小萍（化名）說：「我們都知道，這裡技術不是最重要，誰能跟H（教練寵愛的球員）打好關係，才有上場機會。」

▲▼近年體育班通報性平事件數（專題中心用）。（圖／記者林緯平製）

▲（圖／記者林緯平製）

除了師生界線模糊，更不安的是，在楊總教練默許下，這些特權如病毒蔓延。想取資源、想比賽、想出國，得靠攏。誰不服、誰多問，就被邊緣化。

小萍指出，曾經有兩位同學匿名打1999檢舉邰教練與H關係過密，還附上對話紀錄當證據。結果，隊上不是啟動調查，而是反被楊總教練召集全隊追查：「別以為投訴沒人知道，市府很多人是我的人。」不到一天，兩人被迫去電謊稱惡作劇、要求撤案，「他們其中一人無奈說：『敢出頭，那3年會是你人生最長的3年！』」揭弊變成罪過，被針對、被孤立。這些孩子沒有選擇，他們想打球，卻被逼著選邊站、學會沉默，才能保命保夢。

一邊是拳頭、一邊是冷暴力　沒人真的站在孩子這邊

南英商工與萬芳高中，一邊是明目張膽的暴力，一邊是悄無聲息的支配。兩個故事都出於同一件事：在體育運動系統裡，孩子毫無立足之地，在這環境中，說出一個「不」，從來都不容易。

南英女籃的暴力劇碼中，真正讓人心碎的是那些原本應該保護他們的大人：教官和老師在場，看著孩子被罰、被打，只淡淡說：「沒事就好」；校方遲遲不通報，只推說「不清楚細節」；有些家長，第一時間選擇相信教練的說法，而不是自己孩子的哭聲。最後，調查報告雖明確記載傷害事實，照片、診斷、證言齊備，司法判決卻以「通報時間已過」讓加害者無罪釋放。一紙時效，抹去她的痛、她夜裡驚醒的恐懼，而整個體制如常運轉，彷彿無事發生。

▲▼示意圖,暴力,霸凌,性侵,成人,情感,絕望,表達,獨,無家可歸,生活,孤單,人,問題,傷心,暗（圖／123RF）

▲當教練擁有升學與未來發展的生殺大權，當隊伍內部的親疏與特權取代了實力與努力，當揭發黑暗的人反而成為眾矢之的，孩子們該如何在這樣的權力網裡，守住自己？（示意圖／123RF）

在萬芳高中合球隊，投訴教練與球員之間有不當關係的學生，第2天就被鎖定、追查。還被總教練當眾威脅：「不撤回，就別想走出辦公室。」在這樣的系統裡，孩子學到的不是成長，而是如何在恐懼裡活著，沈默比反抗安全。秀蓉以前教練的身份坦言：「大家都看在眼裡、都知道不對，但誰敢講？講了，你就是下一個。」

採訪時問她，為什麼願意站出來揭露這一切？她停頓幾秒後說：「其實我也很怕！但看著自己教這麼久的學生，帶著哭腫眼睛來求助，而且證據那麼明確...如果我不幫忙，真的放不下。」

這些故事中，最無力的從來不是暴力本身，而是那些選擇袖手旁觀的沉默。因為他們「不想惹事」、「不好說破」、「相信制度」，才讓加害者屢次逃脫，讓受害孩子反覆被迫學會忍耐。這些不作為的角色，才是暴力最堅實的溫床。

看完整專題：當孩子無法說「不」：揭開運動隊伍裡的權力與沈默劇本

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 2088 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄小客車自撞「車頭全毀」　29歲男命危
蘭城晶英年賺12億　神秘業主曝光
賴清德滿意度「死亡交叉」1個月掉10%　黃揚明發聲提醒藍營大
快訊／NBA季後賽大規模衝突　6人領T竟無人遭驅逐
女童被迫「脫內褲貼紮」　狼教練辯：只是在傳達溫暖
通靈者預言426東京強震　日網恐慌整天「無事發生」怒嗆道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全球暖化讓PM2.5濃度失控！環境部澄清：9年改善率達36%

防超時釀禍！遊覽車強制裝駕駛識別系統　明年元旦上路

獨／全球暖化導致台灣空品惡化　中研院模擬：不良日數增3至6天

明劇變！　鋒面快速移入

3生肖下半年走大運　財運連旺180天

維持現狀=開始退步　日本暢銷禪師作家：對抗改變只會陷入痛苦

「首波梅雨鋒面」何時到　最新預測曝

家長吹哨被勸退！專家揭體育場性侵關鍵　籲修法：建全國教練黑名單

奪牌治百病？體育班「隱晦性暴力」沒被看見　專家揭體制缺陷

女球員被打到「頭破血流」！教官目睹卻噤聲　揭體育班殘酷真相

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

【不覺得哪裡怪怪的嗎】看著牌面抽一張...放回被猜中她超驚訝XD

館長感謝韓國瑜「柯爸家祭坐到尾」　哽咽喊話：幫我救出柯文哲

馬英九痛批賴清德無能！　「總統不好當但我看不下去了」

瘦子寫歌「Ozi勾二嫂」　記者狂CUE快逼瘋他XD

調皮娃爬櫃子下秒傾倒！媽見物品散落一地眼神死

全球暖化讓PM2.5濃度失控！環境部澄清：9年改善率達36%

防超時釀禍！遊覽車強制裝駕駛識別系統　明年元旦上路

獨／全球暖化導致台灣空品惡化　中研院模擬：不良日數增3至6天

明劇變！　鋒面快速移入

3生肖下半年走大運　財運連旺180天

維持現狀=開始退步　日本暢銷禪師作家：對抗改變只會陷入痛苦

「首波梅雨鋒面」何時到　最新預測曝

家長吹哨被勸退！專家揭體育場性侵關鍵　籲修法：建全國教練黑名單

奪牌治百病？體育班「隱晦性暴力」沒被看見　專家揭體制缺陷

女球員被打到「頭破血流」！教官目睹卻噤聲　揭體育班殘酷真相

全球暖化讓PM2.5濃度失控！環境部澄清：9年改善率達36%

幕後／大罷免成形？罷藍委二階連署超過20區達門檻　預計送件時間曝

防超時釀禍！遊覽車強制裝駕駛識別系統　明年元旦上路

「太保勇士」安啦！　嘉義房仲：供需健康穩定「價不跌」

快訊／高雄鳳山小客車自撞「車頭全毀」　29歲男命危搶救中

獨／全球暖化導致台灣空品惡化　中研院模擬：不良日數增3至6天

SGA猛轟38分！雷霆4比0橫掃灰熊　成NBA最快晉級次輪隊伍

蘆竹區表揚43位模範母親　蘇俊賓感謝母愛溫暖照耀家庭

美伊第3輪核談判有進展！技術團隊首加入　下週續攻關鍵分歧

養狗被鄰居投訴有異味　女飼主竟「餵老鼠藥」毒殺狗

男鑽車縫滑倒被砂石車輾亡　後方騎士目擊嚇到自摔

生活熱門新聞

明鋒面掃全台　「下最大」地區曝

一票批台灣只會跪美國！胡采蘋：洗洗睡吧

女童被迫「脫內褲貼紮」！狼教練辯：在傳達溫暖

100隻哆啦A夢降臨台北！12米巨型公仔、新道具亮相

韓國硬漢挑戰麻辣乾麵　吃一口秒變小男孩哀號

台醫投書登國際期刊　院方澄清：部分數據有誤

史上最短命！宜蘭五結夜市「開1天就停業」

年輕男「生殖器穿環」！結果放尿分岔滴濕皮鞋

日本大創挖到「平價版AirTag」　他秒搶3個

統測監考出包！學生被逼「離開應試教室」

「首波梅雨鋒面」何時到　最新預測曝

台灣「剝皮寮正妹」現身日本AV　名字讓達人都迷惑

3生肖下半年走大運　財運連旺180天

女球員被「打到頭破血流」！教官目睹卻噤聲

更多熱門

相關新聞

女童被迫「脫內褲貼紮」！狼教練辯：在傳達溫暖

女童被迫「脫內褲貼紮」！狼教練辯：在傳達溫暖

權力不對等帶來的傷害，無所不在。根據衛福部統計，每年約有5,000名18歲以下兒少遭受性侵，其中高達8成是熟人所為。正因為是熟人，孩子更容易卸下心防，也更難在第一時間察覺異樣。加害者利用親密角色操弄信任，將控制與傷害包裝成「關心」與「指導」。在權威集中的體育運動圈，這樣的侵害更加隱密而難以察覺。

日車禍4死　駕駛父懊悔：為何沒反對買車

日車禍4死　駕駛父懊悔：為何沒反對買車

Miu Miu x New Balance新薄底鞋

Miu Miu x New Balance新薄底鞋

美國燃燈基金會慨助暨大弱勢生逾300萬

美國燃燈基金會慨助暨大弱勢生逾300萬

原來「捻花惹草」好處多多！減壓、增強體力、改善心情

原來「捻花惹草」好處多多！減壓、增強體力、改善心情

關鍵字：

運動部體育暴力體育班運動學生教練

讀者迴響

熱門新聞

網出征蔡阿嘎堂妹：有這種親戚雖小

拍夫妻性愛片逼女兒看！鬼父性侵53次遭重判

建案施工挖倒7透天　住戶痛批：建商兩手一攤喊「沒錢」

女網友陽明山出遊遭性侵！一時心軟落入圈套

賴清德滿意度「死亡交叉」　黃揚明提醒藍營大人物

教授偷情買房嘿咻！正宮提告敗訴　法官「我國沒配偶權」

國民黨426遊行疑動員移工！勞動部要查了

韓國瑜凱道吶喊　深夜15字文吸5萬讚

明鋒面掃全台　「下最大」地區曝

快訊／川普：或許要金融制裁來對付普丁

王浩宇稱「426人潮比419少」

要求各地檢辦藍營罷免站？最高檢察署回應

藍白426集結凱道　驚見一群「鄭正鈐藍帽」越南籍移工

通靈者預言426強震　日網友怒嗆道歉

一票批台灣只會跪美國！胡采蘋：洗洗睡吧

更多

最夯影音

更多

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面