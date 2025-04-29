狼教練「揉胸摸腰」性騷遭停權　遭爆借牌掛名介入國手選拔

▲ 「揉胸摸腰」涉性騷遭停權！狼教練遭爆借牌掛名介入國手選拔。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員鄭孟洳在教育部門業務質詢中踢爆，去年因涉嫌性騷案遭滑輪溜冰協會與冰球協會停權的L姓教練，竟疑似透過「掛名借牌」，違規暗中介入2025年世界運動會滑輪溜冰曲棍球國家隊的選拔。議員指控，該教練除了內定出賽名單，甚至以他人協會名義，認養高雄大坪頂曲棍球場，繼續免費使用場地招收學生並授課，痛批嚴重踐踏選手的努力！

據了解，該名L姓教練多年來以教學名義，涉嫌對女性球員進行性騷擾，行為包括撫摸腰側、側胸，甚至揉捏胸部，並以「退隊」威脅受害者噤聲，事件曝光後已被滑輪溜冰協會與冰球協會停權。

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鄭孟洳表示，原以為停權後調查程序將依法進行，卻驚見世運國家隊出賽名單未經公開選拔，疑似遭該L教練私下操控、暗中安排。

她進一步指出，以這次亞錦賽選拔為例，L教練不僅掛名借牌介入選拔程序，還直接指定教練與選手名單，其中甚至有教練未具備應有的A級資格，更有選手根本沒參加選拔卻被內定，嚴重違反體育倫理與公平原則。

▲「揉胸摸腰」涉性騷遭停權！狼教練遭爆借牌掛名介入國手選拔。（圖／記者賴文萱翻攝）

除此之外，鄭孟洳還接獲爆料，原本教育局已收回高雄大坪頂曲棍球場，該名L教練疑似用他人協會名義，認養高雄大坪頂曲棍球場，繼續免費使用場地招收學生並授課。

為杜絕不良風氣，鄭孟洳要求運發局與教育局全面盤點高雄市轄內體育場館認養情況，清查是否有遭停權教練假借名義持續從事活動。同時，她要求運發局應主動向體育署提案，針對本次世運國家隊選拔黑箱情形，要求重啟公開、公正的選拔程序，還給選手一個乾淨、透明的運動環境。

對此，高雄市運發局長侯尊堯表示，該協會的業管單位是體育署，會把相關資訊轉知體育署，確保公平。教育局長吳立森則說，針對認養高雄大坪頂曲棍球場一事，會積極了解。