在全球領袖面前！樞機團長當眾再呼籲　要川普「搭橋不要築牆」

▲各國元首參加方濟各葬禮。（圖／路透，下同）



記者董美琪／綜合報導

義大利樞機主教團主席雷伊（Giovanni Battista Re）今於教宗方濟各（Pope Francis）喪禮中發表講道，呼籲全球領袖關注移民議題、終結戰爭與氣候變遷行動，這些均為方濟各生前極力推動的重要議題。雷伊同時在數百名各國政要面前，重申了方濟各曾對美國總統川普的呼籲：「搭橋，不築牆」。

據路透社報導，方濟各當年批評川普「築牆而非搭橋」的立場，是他對川普最嚴厲的公開指責之一。如今雷伊在講道中再次強調這番話，川普本人也在現場聆聽。

過去十年間，川普與教宗方濟各多次在公共議題上意見相左，特別是關於移民政策。方濟各呼籲各界展現更多包容，而川普則以驅逐移民為政策重心。

雷伊的講道不僅觸動全球數以百萬計的聽眾，也向即將參與樞密會議、負責選出新任教宗的135名樞機主教，發出明確且強烈的訊號，暗示未來教會方向的討論焦點。

雷伊引用了方濟各2016年對川普的評論。當時正值川普首次競選美國總統，教宗直言，若有人選擇築牆而非搭橋，這樣的行為「不符合基督信仰精神」。

方濟各當年指出：「無論是誰，只想築牆不願搭橋，就不是真正的基督徒，這違背了信仰教義。」而川普當時反駁，認為「宗教領袖公開質疑他人信仰，是一件可恥的事」。

此外，在川普第二任期內推行更嚴厲移民政策之際，方濟各也曾發出批評，形容這些措施是「一種恥辱」。