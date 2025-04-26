教宗喪禮前會面　川普與澤倫斯基「近距離」單獨對談

▲美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯近距離對談。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基26日在梵蒂岡一座大理石裝飾的教堂中單獨會面，試圖重啟緩慢的烏俄和平談判。兩位領導人此次會面是在參加教宗方濟各的葬禮前舉行，這也是自2月份在華盛頓白宮發生激烈爭執後，兩人首次面對面。

據《路透社》報導，澤倫斯基在社交媒體上表示，此次會面可能成為歷史性的事件，若能達成他所期望的和平。他指出，雙方討論了多項議題，包括保護烏克蘭人民的生命、完全停止敵對行動以及建立持久和平。他特別感謝川普，強調這次會面意義重大。

白宮通訊總監張斯蒂芬表示，兩位領導人進行了一次非常有成效的討論，並將於稍後公布更多細節。

在澤倫斯基辦公室發布的照片中，兩位領導人坐在聖彼得大教堂的廳堂內，距離約兩英尺（約61公分），並且沒有任何幕僚在場。另一張照片則顯示，英國首相基爾·斯塔默與法國總統馬克宏也在現場參加葬禮儀式，馬克宏甚至將手搭在澤倫斯基的肩上。

▲法國總統馬克宏將手搭在澤倫斯基的肩上。（圖／路透）



葬禮上，意大利紅衣主教喬瓦尼·巴蒂斯塔·雷在講道中提到，教宗方濟各一生致力於呼籲結束衝突，並指出戰爭總是給世界帶來痛苦與悲劇。

川普日前表示，他的特使在莫斯科與俄羅斯領導層進行了有成效的會談，並呼籲基輔與莫斯科進行高層級會議，以達成協議。儘管兩位領導人原定於週六在羅馬進行後續會談，但由於行程緊湊，該會議最終未能如期舉行。