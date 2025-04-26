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快訊／川普：或許要透過「金融制裁」來對付普丁了！

▲▼川普受訪回答記者問題。（圖／路透）

▲川普發文警告俄羅斯。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

美國總統川普26日參加教宗葬禮，並與烏克蘭總統澤倫斯基在梵蒂岡一座教堂中單獨會面，試圖重啟緩慢的烏俄和平談判。稍早川普發文譴責俄羅斯總統普丁，甚至打算用「金融制裁」對付。

川普在自己的社群媒體上發文，譴責俄羅斯總統普丁無故對平民區域、城市和城鎮發射飛彈，並表示或許需要考慮透過金融制裁或二級制裁措施來對普丁施壓，「這讓我想到，也許他不想停止戰爭，他只是在利用我，必須用不同的方式處理，透過『金融』還是『二級制裁』？太多人死去了！ ！ ！」

川普同時批評《紐約時報》記者，強調，「無論我在俄烏問題上達成多好的協議，即使是歷史上最佳的協議，日漸走下坡的《紐約時報》仍會加以抨擊。而且這場愚蠢的戰爭與我無關，我只是試圖收拾歐巴馬和拜登留下一地的爛攤子。」

▲▼教宗喪禮前會面　川普與澤倫斯基「近距離」單獨對談。（圖／路透）

▲川普今天在教宗喪禮前與澤倫斯基「近距離」對談。（圖／路透）

另外，烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體上首次分享了他與美國總統川普會晤的細節。澤連斯基稱這次會晤很好，希望此次交談的內容都能有一個好的結果，他表示如果能取得共同成果，它有可能成為「歷史性的會晤」，這也是今年2月川普和澤連斯基在白宮發生爭吵後的首次面對面接觸。

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