LIVE／教宗方濟各葬禮開始　全球130國代表齊聚致哀

記者吳美依／綜合報導

教宗方濟各（Pope Francis）21日上午以88歲高齡辭世，其葬禮於當地時間26日上午10時（台灣時間26日下午4時），在聖伯多祿廣場（St Peter’s Square）正式開始，全球130多國代表紛紛齊聚羅馬追悼。

梵蒂岡（Vatican）表示，方濟各領導羅馬天主教會長達12年之久，他的一生以及身為教宗的時光，以謙遜、向不同背景及信仰的人伸出援手而聞名，並且都將在周六的葬禮儀式中被追憶。

▲教宗方濟各21日逝世，結束12年任期。（圖／路透）



CNN報導，羅馬本周末陽光明媚，當地時間上午10時儀式開始時，氣溫將達到16°C。警方消息人士告訴英國《天空新聞》，大約有4萬人聚集在聖伯多祿廣場，還有另外10萬人湧上附近的協和大道 （Via della Conciliazione）。



這場被稱為「懺悔彌撒」（Missa poenitentialis）的葬禮，將有樞機主教、神職人員、各國代表與外交官參加，同時也會吸引大量信徒。梵蒂岡最新消息指出，目前預計130個代表團出席，包括55名國家元首、14名政府首腦、12名在位君主。

▲▼教宗移靈至聖伯多祿大教堂（St Peter`s Basilica），供瞻仰遺容3天，外面廣場擠滿信徒。（圖／路透）



其中，包括大約50名國家元首，還有10名在位君主，例如美國總統川普夫婦、烏克蘭總統澤倫斯基、英國威廉王儲等。此外，前美國總統拜登，作為美國史上第2任天主教總統，也會與夫人吉兒一起出席。

至於我國則是由前副總統陳建仁擔任總統特使，代表前往教廷出席喪禮弔唁。

▲前副總統陳建仁已六度擔任特使訪問梵蒂岡，並且與教宗方濟各多有互動。（圖／陳建仁臉書）

傳統上，教宗會使用三層棺木：柏木內棺、鉛質中棺、外層橡木棺，但方濟各已指示，他只希望有一口簡單的木棺，內襯鋅片。

葬禮彌撒結束之後，方濟各將被安葬在梵蒂岡之外的羅馬聖母大殿（St. Mary Major），也將成為5個多世紀以來，第一位埋葬在此的教宗。

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