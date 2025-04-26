不斷更新／方濟各堅持「簡化葬禮」　百年來首位葬在梵蒂岡外教宗

▲教宗方濟各的葬禮26日在聖伯多祿廣場舉行。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

教宗方濟各（Pope Francis）在4月21日辭世，享壽88歲。喪禮於當地時間26日上午10時（台灣時間26日下午4時），在羅馬的聖伯多祿廣場（St Peter’s Square）舉行。

1655 方濟各堅持「簡化葬禮」 近百年來首位葬在梵蒂岡外教宗

教宗方濟各的葬禮在當地26日上午10時左右（台灣時間26日下午4時）開始，從現場畫面可見，儀式開始前，聖彼得廣場響起鐘聲，隨後教宗放著一本打開的福音書的靈柩從聖彼得大教堂被移至聖彼得廣場，西斯汀教堂合唱團則開始唱誦聖歌。

教廷91歲的樞機主教團團長雷伊（Giovanni Battista Re）負責主持這場葬禮。據CNN報導，長期以來，方濟各以追求簡樸與關懷窮人聞名，他在臨終前同樣延續了這份精神。梵蒂岡表示，方濟各的葬禮將遵循《羅馬教宗葬禮儀式》舉行，這本於2000年出版並由方濟各於去年修訂的禮儀書。與以往不同，他要求遺體立即放置在敞開的棺木中，供人致哀，展現他對「簡化與適應」的堅持。

使徒儀式總管拉維利（Diego Ravelli）指出，方濟各希望葬禮更像「基督牧者與門徒的葬禮」，而非權勢人物的排場。CNN分析員艾倫（Elise Allen）也形容方濟各是「簡約的教宗」，將在阿根廷時的生活態度延續到教皇職務中。

在遺囑中，方濟各指示自己的墓應簡單埋於地下，無華飾，只刻上「Franciscus」銘文。他也特別選擇安葬於羅馬的聖瑪麗亞大教堂（Basilica di Santa Maria Maggiore），成為一個多世紀以來第一位葬在梵蒂岡以外的教宗，為世人留下樸實無華的最後一章。

1635 烏克蘭總統府：澤倫斯基與川普在教宗方濟各葬禮前會面

澤倫斯基的發言人透露，烏克蘭總統澤倫斯基在教宗葬禮前，與美國川普進行了會面。《基輔獨立報》指出，美烏這次的會面似乎只持續了幾分鐘，因為川普、澤倫斯基和其他世界領導人都出席了教宗方濟各的葬禮，而葬禮於2人會面不久後開始。

川普和澤倫斯基自今年2月在橢圓形辦公室會面爆發口角以來，就一直沒有再見面。天空新聞引述梵蒂岡消息人士指出，澤倫斯基和川普同意在儀式結束後舉行進一步會談。

1623 約170個國家的政要、王室與王儲到場參加教宗葬禮

▲美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）赴羅馬參加教宗的喪禮。（圖／路透）

▲美國前總統拜登也攜妻子出席教宗葬禮。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏與妻子到場參加教宗葬禮。（圖／路透）

▲義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也出席教宗葬禮。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基到場參加教宗葬禮時，現場響起如雷掌聲。（圖／路透）

▲英國王儲威廉代表王室參加教宗葬禮。（圖／路透）

▲瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫和王后出席教宗葬禮。（圖／路透）

▲挪威王儲和王儲妃出席教宗葬禮。（圖／路透）

▲ 奧地利總統范德貝倫在教宗葬禮現場出現。（圖／路透）

▲歐洲聯盟外交事務高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）也出席了教宗葬禮。（圖／路透）

▲歐盟執委會主席范德賴恩到場參加教宗葬禮。（圖／路透）

1613 教宗葬禮開始！15萬人擠爆聖伯多祿廣場與周邊地區

▲聖伯多祿廣場聚集了超過5萬人參加教宗葬禮，下同。（圖／路透）

目前，各國的政要與代表已到場參加教宗的葬禮，現場也是人頭湧動。聖伯多祿廣場湧入了超過5萬信眾，想要與教宗告別，而廣場外的協和大道也聚集了逾10萬人參禮。據CNN報導，有部分民眾為了到場見證教宗的葬禮，前一天就來到了現場搭帳篷通宵排隊。

▲有信眾在教宗葬禮前已開始通宵排隊。（圖／路透）