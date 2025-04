伊朗貨櫃大爆炸！黑色濃煙吞噬港口畫面曝　已400人受傷

▲伊朗沙希德拉賈伊港的貨櫃大爆炸,竄出的黑色濃煙彷彿要吞噬整個港口,目前已造成400人受傷。(圖/VCG)

記者葉睿涵/編譯

伊朗南部阿巴斯港(Bandar Abbas)26日發生大規模爆炸,引發火災後黑色濃煙竄升上天。最新消息指出,這起爆炸目前已造成至少400人受傷;當局尚未公布具體原因,但已排除能源設施受損可能。

美聯社引述伊朗IRNA新聞社指出,這場大爆炸發生於伊朗主要貨運設施「沙希德拉賈伊港」(Shahid Rajaee port)。該港口主要處理貨櫃運輸,每年處理約8000萬噸貨物,同時還有油箱及其他石化設施。

社交媒體流出的畫面顯示,現場在爆炸後竄出滾滾黑煙,濃煙佈滿整個港口,像是要將港口吞噬一般,而遠在數公里外的建築也被震碎玻璃,可見爆炸的威力之強。

