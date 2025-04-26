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伊朗貨櫃大爆炸！黑色濃煙吞噬港口畫面曝　已400人受傷

▲▼伊朗港口大爆炸。（圖／VCG）

▲伊朗沙希德拉賈伊港的貨櫃大爆炸，竄出的黑色濃煙彷彿要吞噬整個港口，目前已造成400人受傷。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

伊朗南部阿巴斯港（Bandar Abbas）26日發生大規模爆炸，引發火災後黑色濃煙竄升上天。最新消息指出，這起爆炸目前已造成至少400人受傷；當局尚未公布具體原因，但已排除能源設施受損可能。

美聯社引述伊朗IRNA新聞社指出，這場大爆炸發生於伊朗主要貨運設施「沙希德拉賈伊港」（Shahid Rajaee port）。該港口主要處理貨櫃運輸，每年處理約8000萬噸貨物，同時還有油箱及其他石化設施。

社交媒體流出的畫面顯示，現場在爆炸後竄出滾滾黑煙，濃煙佈滿整個港口，像是要將港口吞噬一般，而遠在數公里外的建築也被震碎玻璃，可見爆炸的威力之強。

BBC引述當地媒體指出，目前爆炸已造成400人受傷。現場有人躺在街上，當局也接獲通報，聲稱有人被困在半倒塌的建築之下。當地災害管理官員哈桑扎德（Mehrdad Hasanzadeh）告訴伊朗國家電視台，初步調查顯示，爆炸來自沙希德拉賈伊港內部的貨櫃，但未進一步說明細節。

目前，救援人員已趕往現場展開人員撤離行動。伊朗國家電視台也指出，爆炸導致當地有部分建築倒塌，但媒體暫時還未收到更多細節。

報導稱，沙希德拉賈伊港位於德黑蘭東南方約1050公里處，當地靠近全球重要航道霍爾木玆海峽，約20%的國際石油貿易經此通過。事故發生之際，伊朗與美國代表正在阿曼進行第3輪核談判，為地區局勢增添更多不確定性。

快訊／伊朗南部港口「大規模爆炸」　黑色濃煙竄天畫面曝光

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