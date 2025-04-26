伊朗港口大爆炸！混亂如戰場　現場已4死516傷

▲伊朗南部港口大爆炸已至少4死500多人傷。（圖／路透，下同）



記者董美琪／綜合報導

根據伊朗國營媒體消息，位於南部霍爾木茲甘省的希德拉賈伊港今晨發生了一起規模驚人的爆炸，已造成4死516傷，數以百計的傷者已被送往附近的醫院治療，目前尚未查清事故的根源。

一位緊急應變部門的官員在國營電視台上表示，此次爆炸源自港口碼頭區數個貨櫃的連鎖反應，現場正進行居民撤離行動，同時盡速將患者轉送醫療機構。

半官方的塔斯尼姆通訊社近期上傳了現場視頻，畫面中可見一名受傷男子在街道上倒臥，救援人員正忙於對其施以急救，現場一片混亂。

當局正全力抑制持續燃燒的大火，努力防止火勢擴散。

港口海關透露，爆炸地點的貨櫃堆放區可能存有危險品及化學物質，並已指示撤離靠近現場的貨運卡車以確保安全。

此外，伊朗通訊社報導，該港口位於離首都德黑蘭約一千多公里的南部，為國內技術最先進的貨櫃港之一。