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俄羅斯最大彈藥庫爆炸　軍方大規模疏散周圍居民遊客

▲▼俄羅斯最大彈藥庫爆炸　軍方大規模疏散周圍居民遊客。（圖／翻攝X）

▲俄羅斯最大彈藥庫22日爆炸，軍方緊急疏散周圍居民、遊客。（圖／翻攝X）

記者鄒鎮宇／綜合報導

俄羅斯弗拉基米爾州的一個武器庫於22日發生爆炸並引發火災。俄羅斯國防部在Telegram上報告了這一事件，並表示火災是工作人員操作爆炸物時，違反安全規範而引起的。

根據烏克蘭國防媒體《軍事報》(Militarnyi)報導，這次爆炸發生在俄羅斯主要存放導彈和火炮局的第51號武器庫，該彈藥庫是俄羅斯最大的武器庫之一，距離烏克蘭邊境約530公里。

俄羅斯國防部長安德烈·貝洛索夫已下令成立特別委員會調查此事件。俄羅斯應急部報告稱，爆炸事件導致一個軍事單位、7個定居點和12個度假村的居民被疏散。

弗拉基米爾州州長阿夫傑耶夫報告，有4人在事件中受傷。獨立俄羅斯媒體ASTRA援引當地居民的話報導，基地發生了一次強烈爆炸，隨後發生了連續的次級爆炸。

事件發生後，通往莫斯科附近基爾扎赫鎮的道路被封閉。據俄羅斯國營媒體《工商日報》報導，俄羅斯當局下令疏散巴索沃和米爾尼兩個定居點的居民。

阿夫傑耶夫強調，記者和居民在「官方數據」發布前不要散布有關事件的信息，並警告違規者將面臨罰款。

《軍事報》報導指出，該設施儲存了各種武器，包括中口徑火炮彈、防空系統導彈以及小型武器彈藥。該設施還設有實驗室，用於監測火炮推進劑和爆炸物的狀況，並配備測試高科技武器系統的車間。

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