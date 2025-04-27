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美伊第3輪核談判有進展！技術團隊首加入　下週續攻關鍵分歧

▲▼美國中東事務特使魏科夫（Steve Witkoff）與伊朗外交部副部長、首席談判代表阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／路透、達志影像／美聯社）

▲美國中東事務特使魏科夫（Steve Witkoff）與伊朗外交部副部長阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／路透、達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國與伊朗多年來在核問題上劍拔弩張，近期雙方重啟高層級對話，試圖尋求突破。最新一輪核協議談判26日登場，美伊雙方均對會議成果給出正面評價，並預告下週將再度舉行新一輪會談，持續針對歧見尋求解方。

根據《法新社》報導，這場在阿曼馬斯喀特（Muscat）舉行的會談，由伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）與美國中東事務特使魏科夫（Steve Witkoff）分別率隊，雙方技術專家同步針對伊朗核計畫與協議架構展開深入協商。

這場談判首度由技術層級團隊參與，雙方希望透過具體協商，推動達成有助於降低中東緊張局勢的協議。美方一名不具名高階官員透露，這次對話「正面且富有成效」，但也坦言「還有很多工作要做」，不過雙方已在協議推進上取得一定進展。

▲▼伊朗外交部副部長、首席談判代表阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗外交部副部長、首席談判代表阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／達志影像／美聯社）

阿拉奇在會後受訪指出，目前在「主要議題和細節」上依舊存在分歧，不過他認為這次對話氛圍平和、組織良好，「與過去相比，這次談判明顯更加嚴肅，雙方在技術層級的討論也更加深入。」

報導指出，這次談判是美伊近年來最高層級的官方會晤，主要圍繞在以解除對伊朗制裁，換取德黑蘭方面停止核武計畫。然而，伊朗方面始終堅稱並未追求發展核武。

阿拉奇接受伊朗國營電視台訪問時表示，「我認為目前為止進展良好，對於談判的過程與進度感到滿意。」

美方則透露，下一輪會談預計在歐洲舉行，屆時將續談如何化解雙方在關鍵議題上的分歧。

值得注意的是，這場核子談判是在美國總統川普（Donald Trump）高壓政策背景下進行。川普曾警告，若德黑蘭拒絕接受新協議，美方與以色列不排除對伊朗核設施動武。

川普也多次批評2015年歐巴馬（Barack Obama）政府推動的《聯合全面行動計畫》（JCPOA）過於軟弱，並在2018年退出該協議。伊朗則以提升鈾濃縮至60%作為回應，逼近製造核武所需的約90%門檻。

川普公開表示，希望能促成一項「比2015年更強硬、更有力」的新協議，但美方在過去一個月內對於具體談判條件卻屢屢出現搖擺，對外政策方向仍顯曖昧不明。

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